妳就別再等了！三個男人對妳沒意思的明顯反應

我是廣告 請繼續往下閱讀

所以，要來拆解男人對妳沒意思，就從以下這三點行為反應，給自己一個心知肚明，不要再默默等待他的回音了。

1.話題老是句點，他也沒有想要延伸的感覺。





有被追求過就知道，男人為了想要更瞭解妳，常常會忍不住像是身家調查般想要知道一切關於妳的事情，或者拚命想話題想跟妳聊下去，就因為這樣單純的衝勁，所以反觀他對妳興趣缺缺，話題自然也是缺缺。而且即便妳丟球給他，他也頂多會像一問一答，沒有延伸，也沒有想要來回聊天的感覺。





2.他總是很忙，也沒有想要約妳出來的打算。





為什麼很多女生都會說，男人交往後會跟追求時差別很大，就在於男人如果喜歡妳卻尚未得到妳的那種渴望，會讓他再忙都可以抽出時間，再遠也願意為妳抵達。但這裡先不談男人交往前後的差異，而是單就這點，他絕對不會這麼難約，只是想不想跟妳約而已，所以如果連妳找他都見不到人影，更別說他主動約妳出來了，擺明就是對妳沒有意思。





3.認識好一陣子，卻好像對他依然一無所知。





如果從男人的反應，妳無法感覺出來，那不如從妳自己收到的反饋，來仔細探究好了。有些男人可能不討厭妳，但喜歡卻也談不上，只不過他也不想因此把妳拒於門外，畢竟口袋名單可以很長，多幾個未來可能可以約會或排解寂寞的對象也不錯，所以，這類的男人或許無法單就前面兩點就看得出來。





不過當妳們認識一段時間，甚至也約會不只一次，可是認真思考妳對他的認識，也許依舊只是皮毛而已，妳只大概知道他做什麼產業，卻不知道他的公司名稱；只知道他有一群很不錯的朋友，卻沒看過半張合照，甚至他連自己的社群平台也都不想跟妳講，模糊帶過。到頭來發現，妳們相處好一陣子，仍然對他像是點頭之交般的認識，而這原因就在於，他不想讓妳太深入他的生活，也對妳沒有太多好奇，保持在一個進可攻，退的話可以完全消失在妳生命的距離。這樣，妳還會覺得他對妳有意思嗎？（或許一夜、兩夜的關係還可以）

男人OS：我可以對一個女生沒「這個」意思，但不代表我對他沒「那個」意思啊！噢，沒事。