台南現神秘白色超長貨櫃　疑內裝大型吊車配件、鋼製品

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台南現神秘白色超長貨櫃　疑內裝大型吊車配件、鋼製品

記者郭俊暉、郭凱杰/高雄報導

calendar_today2020-12-09 14:40:48

▲台南有台「神秘貨櫃車」凌晨行經中華北路，全長推測應超過50公尺。（圖/翻攝自《台南爆料公社-台南最大社團》）
▲台南有台「神秘貨櫃車」凌晨行經中華北路，全長推測應超過50公尺。（圖/翻攝自《台南爆料公社-台南最大社團》）
台南市北區中華北路一段，昨（８）日凌晨出現一輛「超長白色貨櫃車」。有路過的台南網友PO出照片及影片引發熱議，甚至還有人猜測內容物為「國軍機密飛彈武器」，為其更添幾分神秘氣息，據知情人士透露，內容物疑似是大型吊車配件、鋼製品對此，交通部公路總局高雄市區監理所今(9)日表示，據初步查詢他們最近並未受理類似這類通行證的申請。
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▲台南有台「神秘貨櫃車」凌晨行經中華北路，後方緊跟著一台銀色廂型車。（圖/翻攝自《台南爆料公社-台南最大社團》）
▲台南有台「神秘貨櫃車」凌晨行經中華北路，後方緊跟著一台銀色廂型車。（圖/翻攝自《台南爆料公社-台南最大社團》）
12月8日凌晨1點16分，2輛超長白色貨櫃車沿途行經北區中華北路、鹽水溪橋、安南區海佃路、府安路口，往南科園區方向行駛，全程相距約100公尺一名網友凌晨在「台南爆料公社」上分享表示，「繼上次的大砲之後，這次又是什麼呢？」而從畫面中可以看到，一輛曳引車行駛在馬路上，後方還拖著長約50公尺的白色貨櫃，總長超過4、5間店鋪，且從車頭開始，共花了13秒才讓整輛車從鏡頭前經過，而貨櫃後方還有一輛銀色廂型車墊後，並有一名男子從副駕駛座伸出指揮棒，似乎在協助引導交通。
影片及照片一曝光，吸引不少台南人注意，紛紛留言「變裝後的柯博文」、「好長，怎麼停紅綠燈」、「閃遠就對了，撞到賠不起的」、「傻呼呼的，整個展開後是一間IKEA」、「阿姆斯特朗旋風砲」、「台灣的GDP」、「好長」、「部署在台南的飛彈」、「核彈發射井」、「太空船」也有一些網友推測，「應該是精密機台，車廂是防震的」、「機台」、「晶圓科技機器？」、「洗滌塔」用來分離廢氣中的汙染物，但到底葫蘆裡賣的是什麼藥，還沒有一個確定的答案。
根據知情人士透露，內容物疑似是大型吊車配件、鋼製品等物品，但是今天交通部公路總局高雄市區監理所表示，據初步查詢他們最近並未受理類似這類通行證的申請。
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