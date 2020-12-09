逛老街買芭樂！老闆「加碼送三顆」　回家整袋爛光她氣炸

全球新冠疫情持續肆虐，台灣雖防疫有成但無法出國仍讓不少民眾感嘆，轉而前往國內旅行消費。不過近日就有一名女網友到新竹內灣老街旅遊，因為看到一對夫妻在叫賣芭樂，眼見只剩幾顆因此心軟上前購買，沒想到提了重重一袋的芭樂逛完，回家卻發現除了老闆上方加碼送的三課之外，下面幾個幾乎都是爛掉或快爛掉的芭樂，讓她欲哭無淚。

我是廣告 請繼續往下閱讀

這名女網友在臉書社團《爆怨2公社》分享這個慘痛經驗，也發文提醒網友千萬要小心，她提到自己當天在內灣老街看到有攤販在賣芭樂，因為竹籃內只剩下一些芭樂，希望對方趕快賣完收攤因此打算上前買幾顆。沒想到老闆此時熟門熟路拿出一袋「包裝過」的芭樂，同時熱情的說算便宜點只要100元，最後更「加碼送3顆」一起打包提給原PO。

提了重重一袋芭樂的的原PO，逛完老街回家後這才發現，原來整袋老闆「自己種的芭樂」竟然除了那三顆加碼放在最上面的以外，這些已經裝袋後的芭樂幾乎都有發爛或是接近爛掉的跡象，讓她無奈直呼「真的要去買的要小心，想幫忙卻掉入不良攤商的陷阱，根本就專騙觀光客」。

▲紅框處為老闆「加碼大放送」的3顆芭樂。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨2公社》）

文章曝光後，不少有類似經驗網友也紛紛留言表示「這種手法菜市場很常見」、「善心人士的同情心，就是被沒良心的詐騙磨掉的」、「謝謝妳這麼善良，以後記得保護自己」、「以後記住水果要自己挑...不能挑的就絕不要買」，原PO最後也補充自嘲是「逛老街健身還提廚餘」，不過這樣的事件並非單一案例，民眾購買前也得多看、多問、多觀察，才能避免獲得這樣的消費經驗。（編輯：楊智傑）