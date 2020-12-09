冬天開空調「暖氣猛飄出異味」！師傅揭關鍵：需定期清理
冬天開空調「暖氣猛飄出異味」！師傅揭關鍵：需定期清理
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-09 15:40:28
近年來不少大廠都推出冷暖空調，一機就能全年使用。不過就有網友抱怨，因為近期天氣冷，打開使用暖氣功能，沒想到就不斷飄出怪味，忍不住上網發問，就有過來人揭開真相。
一名網友在《Mobile01》上提到家中裝設冷暖空調，「但一直有個問題想不通，就是開冷氣的時候沒什麼味道，但開暖氣就常常有個暖氣味」，而到朋友家中，對方家中暖氣也會有此異味。
久而久之，原PO也不以為意，直到近期回到老家，才發現老家新裝的冷暖空調打開竟沒有這股「暖氣味」，讓他不禁疑惑「我蠻驚訝的，不知道是不是新空調的關係？到底是什麼原因開暖氣會有個特殊的味道？」貼文曝光也掀起討論，不少過來人也揭開真相，「改吹暖氣前，要清洗冷氣，那是夏天孳生的黴菌味，水槽一定要洗」、「那個是冷氣裡面發霉跟汙垢卡在裡面，被暖氣加熱之後排出來的味道」、「我家之前開暖氣時也有這種味道，還特別請師傅來看，對方才解釋是『冷氣內潮濕汙垢』的味道，開暖氣溫度高就容易帶出來，所以真的要定期清理」。（編輯：潘毅）