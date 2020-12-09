申請保釋遭法院拒絕 周庭：感到遺憾、身體狀況不是很好
申請保釋遭法院拒絕 周庭：感到遺憾、身體狀況不是很好
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-12-09 16:08:06｜update2020-12-09 16:34:16
香港民主派政黨「香港眾志」前成員周庭，因為時常用日文與網友互動，被日本媒體稱為「民主女神」。周庭與黃之鋒、林朗彥於 12 月 2 日被香港地方法院判決分別 10 個月、13.5 、7 個月個月徒刑。今（ 9 ）日周庭向法院提出申請保釋，法官認為周庭沒有顯示極高或合理上訴成功機會，決定拒絕周庭的保釋申請。
綜合香港媒體報導，周庭與黃之鋒等人被警方指控，去年（ 2019 ）6 月 21 日參與包圍灣仔警察總署一事，周庭在法庭上承認煽惑他人參與未經批准集結，以及參與未經批准集結兩罪被判處 10 個月徒刑。今（ 9 ）日周庭透過資深律師駱應淦，申請保釋。法官張慧玲聽完雙方陳詞後，認為申請人（周庭）沒有極高或合理上訴成功機會，決定拒絕周庭的保釋申請，法庭稍後會以書面形式解釋理由。對於保釋遭拒，周庭透過律師表示，感到遺憾及失望，同時因為尚未習慣獄中生活，身體狀況「唔喺咁好」但希望香港人要繼續關注在囚手足。