拿整包1元結帳！他嗆店員「擺臭臉」不幫忙 網全怒了
拿整包1元結帳！他嗆店員「擺臭臉」不幫忙 網全怒了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-09 16:13:03
有些人習慣將口袋中剩餘的零錢投入存錢筒中，過了一段時間再花掉、換錢。近日，一名男網友去買東西時，想要把累積的1元花掉，見店內沒有其他客人，於是在櫃台把1元銅板全拿出來，但是收銀員卻站在一旁臭臉看著，讓他感到很不開心，貼文也引起熱議。
原PO在《爆廢1公社》表示，每次找零拿到一元都不知道怎麼辦，放在身上也很重，後來拿著收集的一元銅板到商店買東西，想說店裡沒有太多客人，應該不會造成店員的麻煩，沒想到當他掏出一堆一元銅板要結帳時，店員就靜靜地站在一旁看他裝袋，還擺出一張臭臉。原PO強調，「現在收銀員滿奇葩的，在沒有大量客人跟無客人的情況下，居然臭臉收一元」，也不願意幫他一起裝袋，認為店員的服務態度很差，「現在上班打工都那麼爽了？害我也想回歸服務業工作」。
許多網友卻紛紛回嗆，「為難別人也是在為難你自己」、「為什麼我沒這種困擾？因為我有同理心」、「又是一個標準把超商當銀行的奧客」、「沒事的，如果我是店員下次我一定都找你1塊」、「把自私表現的淋漓盡致」、「用一元消費是沒話說，但是自己是不會裝袋嗎」、「奧客無極限欸」。還有其他網友建議，可以將零錢收集起來後拿去銀行換大鈔，或是投入捐款箱，而且現在幾乎都是要自己裝袋好再拿給店家，「現在都是自己裝袋了，你要收銀員裝袋大概要去類似微風超市的地方」、「你可以捐給創世或喜憨兒之類的社福基金會，便利商店櫃台旁都有捐款箱」。（編輯：許智超）