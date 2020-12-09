發票爽中2百元！正妹店員嬌喊「水喔」 他一轉身尷尬了
發票爽中2百元！正妹店員嬌喊「水喔」 他一轉身尷尬了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-09 17:31:39
最新一期9、10月份統一發票已於12月6日起開放領獎，不少幸運的民眾迫不及待到指定據點兌獎。近日，就有男網友拿著上個月中獎的發票到超商領獎，領到現金200元之後開心轉身離去，身後店員也高喊一聲「水喔」，讓他相當開心，沒想到結果卻超尷尬。
原PO在《Dcard》表示，上個月發票幸運中了200元，於是開心走入便利商店領獎，正當他拿著現金200元帥氣轉身離開超商後，竟然聽到櫃檯正妹店員喊一聲「水喔」，這也讓他在心中竊喜，沒想到可愛的店員也替他中了發票感到開心。正當他轉頭要向正妹店員致謝時，卻看到正妹店員指著結帳台上的寶特瓶水，他才驚覺剛剛那一聲「水喔」根本不是祝賀，而是提醒他剛購買的水忘記帶走，這也讓原PO尷尬的拿回水、迅速地離場，並感嘆「原來只有我自己開心」。許多網友看完也紛紛回應，「好好笑好有畫面，水喔」、「這後勁也太強了吧，水喔」、「不知道為啥超好笑」、「快笑死，原PO的反應真的太鬧，話說我對發票都沒中」、「比尷尬還尷尬啊」、「我還真的遇過店員跟我祝賀」、「我有時候替客人開心，客人都很淡定耶」、「水喔，我一張都沒中」。（編輯：許智超）