發票爽中2百元！正妹店員嬌喊「水喔」　他一轉身尷尬了

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發票爽中2百元！正妹店員嬌喊「水喔」　他一轉身尷尬了

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-09 17:31:39

▲網友去超商領獎，離開時竟正妹店員嬌喊一聲「水喔」。（圖／翻攝自《Dcard》 ）
▲網友去超商領獎，離開時正妹店員竟嬌喊一聲「水喔」。（圖／翻攝自《Dcard》 ）
最新一期9、10月份統一發票已於12月6日起開放領獎，不少幸運的民眾迫不及待到指定據點兌獎。近日，就有男網友拿著上個月中獎的發票到超商領獎，領到現金200元之後開心轉身離去，身後店員也高喊一聲「水喔」，讓他相當開心，沒想到結果卻超尷尬。
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原PO在《Dcard》表示，上個月發票幸運中了200元，於是開心走入便利商店領獎，正當他拿著現金200元帥氣轉身離開超商後，竟然聽到櫃檯正妹店員喊一聲「水喔」，這也讓他在心中竊喜，沒想到可愛的店員也替他中了發票感到開心。
▲原PO轉過身才發現，原來剛剛店員喊的「水喔」，其實是在提醒他剛買的水忘記帶走。（圖／翻攝自《Dcard》
▲原PO轉過身才發現，原來剛剛店員喊的「水喔」，其實是在提醒他剛買的水忘記帶走。（圖／翻攝自《Dcard》 ）
正當他轉頭要向正妹店員致謝時，卻看到正妹店員指著結帳台上的寶特瓶水，他才驚覺剛剛那一聲「水喔」根本不是祝賀，而是提醒他剛購買的水忘記帶走，這也讓原PO尷尬的拿回水、迅速地離場，並感嘆「原來只有我自己開心」。
許多網友看完也紛紛回應，「好好笑好有畫面，水喔」、「這後勁也太強了吧，水喔」、「不知道為啥超好笑」、「快笑死，原PO的反應真的太鬧，話說我對發票都沒中」、「比尷尬還尷尬啊」、「我還真的遇過店員跟我祝賀」、「我有時候替客人開心，客人都很淡定耶」、「水喔，我一張都沒中」。（編輯：許智超）
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