喝星巴克「加8份糖漿」沒味道！19歲抖音妹臉綠：我慘了

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一有這個想法的她，立刻打電話給母親和公司的雇主，接著也安排接受篩檢。根據她向媒體表示，在這段等待檢測結果的過程中，自己也不斷嘗試試吃其他食物，像是重口味的披薩入口後僅有微弱的「口味」。檢驗結果出爐後，她又再度上傳了影片，正式宣告「兩次結果都是陽性」，更提醒不少網友要多加注意防疫。
瑪琳表示自己平常兼了三份打工，「我覺得我的影片好笑又有意義，希望能提醒粉絲們，我們所有人都有可能在不知情的情況下被感染」。此外，她也開放粉絲們提問染疫後的經歷、情況，希望能傳播更多相關知識，也慶幸自己目前的症狀僅有喪失味覺與胸悶。
事實上，全球至今（9日）155萬3528人死於新冠肺炎，超過6804萬6467例確診，儘管台灣防疫有成，12月開始中央流行疫情指揮中心也推動秋冬防疫專案，規定進入醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公等8大類場所需強制戴口罩，民眾出門在外可別忘記隨時攜帶口罩，保護他人也保護自己。（編輯：楊智傑）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。