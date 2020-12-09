喝星巴克「加8份糖漿」沒味道！19歲抖音妹臉綠：我慘了

全球新冠疫情仍然嚴峻，中央流行疫情指揮中心也公布秋冬防疫專案1日正式上路，民眾出入八大類場所應配戴口罩，儘管台灣防疫有成但也傳出不少境外移入，對於新冠疫情的防患是目前世界各國的課題。近日在美國就傳出一起19歲少女確診卻渾然不知，直到自己點了一杯加了8份糖漿的星巴克「特調咖啡」，拍攝抖音後才發現自己「嚐不出味道」，連忙進行檢測、居家隔離。

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根據外媒報導，美國路易斯安那州一名19歲少女瑪琳（Maryn Short），因為日前到星巴克買了一杯「特調咖啡」，打算拍攝TikTok（抖音國際版）開箱影片。沒想到這杯加滿了鮮奶油、五倍香草糖漿和三倍焦糖風味糖漿的特調咖啡，入口後卻怎麼也嚐不出該有的甜味，原以為是加了太多鮮奶油的瑪琳，愣了幾秒後才意識到「我該不會感染上新冠肺炎了吧？」。

▲瑪琳點一杯含 8份糖漿的星巴克卻嚐不出味道。 （圖／翻攝自TikTok）

一有這個想法的她，立刻打電話給母親和公司的雇主，接著也安排接受篩檢。根據她向媒體表示，在這段等待檢測結果的過程中，自己也不斷嘗試試吃其他食物，像是重口味的披薩入口後僅有微弱的「口味」。檢驗結果出爐後，她又再度上傳了影片，正式宣告「兩次結果都是陽性」，更提醒不少網友要多加注意防疫。

▲經過檢測後她才知道，自己確診新冠肺炎。（圖／翻攝自TikTok）

瑪琳表示自己平常兼了三份打工，「我覺得我的影片好笑又有意義，希望能提醒粉絲們，我們所有人都有可能在不知情的情況下被感染」。此外，她也開放粉絲們提問染疫後的經歷、情況，希望能傳播更多相關知識，也慶幸自己目前的症狀僅有喪失味覺與胸悶。

事實上，全球至今（9日）155萬3528人死於新冠肺炎，超過6804萬6467例確診，儘管台灣防疫有成，12月開始中央流行疫情指揮中心也推動秋冬防疫專案，規定進入醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公等8大類場所需強制戴口罩，民眾出門在外可別忘記隨時攜帶口罩，保護他人也保護自己。（編輯：楊智傑）