心中第一的泡麵是？老饕不藏私推「低調王者」：吃出幸福
心中第一的泡麵是？老饕不藏私推「低調王者」：吃出幸福
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-09 17:08:09
泡麵料理方便快速、香氣誘人，是台灣民眾最愛的宵夜良伴，口味更是應有盡有，不少人甚至經常以泡麵取代正餐。就有網友好奇詢問大家，不論價格、不論沖泡或水煮，「心目中第一名的泡麵是什麼？」釣出不少老饕分享自己的心頭好，引發討論。
有網友在PTT發文詢問大家，「心目中第一名的泡麵是什麼？」原PO更強調是不論價格，不論沖泡還是水煮的，唯一的評選標準就是好吃，「只要是你覺得好吃的、吃完能帶給你幸福的」就是你心目中第一名泡麵。文章一出引發熱議，網友紛紛在底下留言回覆說，「維力炸醬麵」、「味味一品」、「越南炒麵」、「日清的豆皮泡麵，超讚」、「來一客麻婆豆腐」、「韓國的都蠻好吃的」、「台酒花雕或麻油」、「網咖泡麵，在家煮不出來的味道」、「浪味烏龍麵」。雖然大家意見分歧，每人口味主觀愛好不同，各款泡麵都有支持者，不過綜觀網友答案，「維力炸醬麵」和「日清」、「台酒」獲得最多人青睞，尤其是維力炸醬麵，許多老饕都稱讚「吃來吃去真的是維力炸醬最耐吃」、「維力炸醬麵，沒有之一」、「不管其他牌好不好吃都只會選維力炸醬麵」、「單就價格、口味，我會給維力炸醬麵」。（編輯：倪浩軒）