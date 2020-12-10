房市／台南房貸負擔最低 兩條路都在永康
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-12-10 08:00:00
根據金融聯徵中心資料，今年第三季台南市房貸金額最低的兩條路都在永康，分別是中華西街、復華三街，回推兩路段購屋總價均在400萬內。在地房仲說明，永康近年屋齡5年內新成屋或預售屋房價漲幅大，但全區20多年中古大樓價格則相對緩漲，仍能以500萬內買到3房物件；中華西街和復華三街之所以區段房貸金額顯得特別親民，則是因各有量體較大的社區，移轉量大所致。
金融聯徵中心公布台南市第三季房貸申貸資料，平均授信額度最低的兩條路都在永康，分別是中華西街266萬，以及復華三街309萬，兩區段平均貸款成數分別是71.5%與79%，回推中華西街購屋總價約370萬，復華三街則約390萬。復華三街位於復國商圈內，屬早期發展生活圈，各項生活機能成熟，往南即是開發中的平實營區與南紡購物中心；中華西街則近大橋火車站以及近期議題正夯的大橋重劃區。
信義房屋復國店店長黃彥鈞說明，永康近年房價漲幅明顯，但主要是屋齡5年內新成屋或預售屋漲幅較大，全區許多屋齡20多年的中古大樓價格雖也受到帶動，但相對緩漲，一般標準品3房物件仍能以總價400至500萬成交，但這類低總價物件就不一定有附車位。
黃彥鈞表示，之所以聯徵中心資料上，中華西街與復華三街在全台南顯得房貸金額特別低，應與兩路段門牌各有幾個戶數較多的中古社區大樓有關，由於移轉量相對多，使兩路段顯得特別親民。黃彥鈞也觀察到，由於近期大台南房價漲勢速度明顯，中低總價的中古大樓成交速度更快，一有是釋出，通常2週至1個月內就能夠成交，購買主力以在地首購族為主。