房市／台中屋齡25年是門檻？降購屋意願

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信義房屋文心昌平店店長謝明哲觀察，傳統觀念認為買房絕對是「地點」決定一切，但近期卻發現，一些市中心地段且社區維護狀況不錯的中古社區，去化速度有趨緩跡象，例如過去釋出1個月左右可以成交，如今可能拉長到1季，尤其較年輕的購屋族，寧可往外圍區域買新屋。
解讀這樣的狀況，謝明哲認為，應與台中重劃區多，新屋供給量大，且台中人通勤仰賴騎車或開車，因而願意選擇地點距離市區較遠，但屋齡相對新的物件；至於中古社區本身的抗性則在於，年輕首購族買房多會考慮未來有轉手需求，若是買25年以上的房子，若是再住10年，恐較難找到願意承接的買方。
也因此，謝明哲表示，越年輕的買方，多半會選擇往外圍重劃區買房，至於中高齡的購屋族，受傳統觀念影響較深，或者較無再轉手的需求，因而仍願意選擇地段較好、公設比相對低的中古社區。唯要注意的是，中古社區屋齡多在20、30年以上，買房時建議多留總價1成的現金，作為室內整修磁磚、廚房、窗框與衛浴等費用，入住後比較舒適。
不過謝明哲也表示，隨著大台中尤其外圍區房價漲勢走揚，幾乎追上市中心房價，加上素地漸漸開發後，新屋供給量勢必減少，購屋趨勢有可能轉為與雙北較接近的狀況，也就是新屋價格負擔太高，中古屋產品反而重獲青睞。