貓奴撿回透天厝3橘喵住好住滿　網笑：正宗「橘子工坊」

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貓奴撿回透天厝3橘喵住好住滿　網笑：正宗「橘子工坊」

文/寵毛網

calendar_today2020-12-09 21:00:00

貓奴撿回透天厝3橘喵住好住滿　網笑：正宗「橘子工坊」
▲網友日前從大買場搬了一廢棄的展示架回家，剛好成為「橘子工坊」（圖／網友程小姐授權提供）
這個畫面也太可愛！網友程小姐養了一窩橘貓，日前在大賣場發現店家準備丟棄一展示架，取得同意後搬回家想讓主子們「試住」，沒想到某天竟然讓她「願望實現」，網友看了都笑翻表示：「這是真正的『橘子工坊』！」。
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▲網友程小姐向中途領一窩橘貓家庭，包含貓媽媽「橘子」以及小孩「布丁」、「牛奶」與「大雄」（圖／網友程小姐授權提供）
▲網友程小姐向中途領一窩橘貓家庭，包含貓媽媽「橘子」以及小孩「布丁」、「牛奶」與「大雄」（圖／網友程小姐授權提供）
程小姐受訪時表示，照片中三隻橘貓是同胎手足，住在一樓戴「小口罩」的是「布丁」，二樓橘白是「牛奶」（因為愛欺負大雄所以又叫做「胖虎」），三樓全橘是「大雄」，當初她向中途領養時因為捨不得只帶走其中兩隻獨留一隻小貓，乾脆就將三隻貓咪通通帶回家。後來又得知身為橘白貓的媽媽「橘子」在結紮後沒人認養即將原放，程小姐又不忍心，索性又領養橘子讓牠們一家團圓。程小姐說雖然三隻小貓剛來時很調皮，不過牠們特別鍾愛免錢的紙箱，花錢買的貓窩反而不愛，只要有紙箱就可以玩翻天，現在牠們已經3歲了，個性相對穩重許多，但喜歡紙箱的「傳統」依然保持著。因此日前她在全聯外看到即將被丟棄的展示層架時，立刻取得店家同意搬回家給主子們當「透天厝」，沒想到一開始無人問津，幾天後當她經過時，突然發現三胞胎竟然同時在展示架裡「窩好窩滿」，成為名副其實的「橘子工坊」，畫面實在太可愛讓她趕緊拍了下來！
▲程小姐表示貓咪們都喜歡免錢的紙箱，花錢買的貓窩反而不愛（圖／網友程小姐授權提供）
▲程小姐表示貓咪們都喜歡免錢的紙箱，花錢買的貓窩反而不愛（圖／網友程小姐授權提供）
▲因此日前經過賣場發現即將丟棄的展示架，取得店家同意後搬回家當貓咪們的透天厝，日前剛好發現布丁、牛奶與大雄（由下到上）同時在裡面，一喵一層剛剛好，變成真的「橘子工坊」！（圖／網友程小姐授權提供）
▲因此日前經過賣場發現即將丟棄的展示架，取得店家同意後搬回家當貓咪們的透天厝，日前剛好發現布丁、牛奶與大雄（由下到上）同時在裡面，一喵一層剛剛好，變成真的「橘子工坊」！（圖／網友程小姐授權提供）
▲除了紙箱，媽媽「橘子」與大雄也很喜歡待在冰箱上監視奴才（圖／網友程小姐授權提供）
▲除了紙箱，媽媽「橘子」與大雄也很喜歡待在冰箱上監視奴才（圖／網友程小姐授權提供）
▲程小姐另外還收編一隻有愛滋的可愛賓士貓「羞羞」，並呼籲大家多給成貓與愛滋貓一個有家的機會（圖／網友程小姐授權提供）
▲程小姐另外還收編一隻有愛滋的可愛賓士貓「羞羞」，並呼籲大家多給成貓與愛滋貓一個有家的機會（圖／網友程小姐授權提供）
她將「橘子透天厝」的照片分享在貓咪社團，很快就吸引超過4萬名網友按讚分享，不少人笑噴表示：「真的是橘子工坊呢！ 專住橘貓」、「這下大家要狂撿了」、「還有淨白效果呢XD」、「正宗『橘子』工坊」、「太酷了，真的好可愛！」。（編輯：陳珮瑜）
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