借2萬5千元去補習！表妹拿「一隻小豬」還錢 結局神展開
借2萬5千元去補習！表妹拿「一隻小豬」還錢 結局神展開
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-09 18:12:19｜update2020-12-09 18:29:42
現在小孩子真的是人小鬼大！有網友透露表妹向自己爸媽借了2萬5千元說要去補習，結果還錢的時候拿來了一隻「小豬撲滿」，還說大約估算小豬內裝有2萬元價值的銅板。原PO目測覺得小豬似乎沒有表妹聲稱的那麼值錢，但原PO爸媽收到小豬撲滿後卻非常開心，結局「神展開」讓原PO好傻眼，引發熱議。
有位網友在PTT發文，透露表妹今年年中時向原PO爸媽借了2萬5千元，說是要拿去繳補習班的學費。至於這筆錢表妹為何不跟自己爸媽要，表妹則解釋是因為「偷偷去補習」，不想讓爸媽知道。原PO接著說明，昨日表妹說要來還錢，結果帶了這隻小豬撲滿，說裡面差不多有2萬，因為「她都丟50的進去」。但原PO表示，自己明明就看到小豬內有1元的，而且掂了掂重量根本不像有2萬元的樣子，直言自己「心涼涼的」。
然而想不到的是，原PO爸媽收到小豬卻十分欣慰，誇獎表妹信守承諾，當場表示不但不打算收下小豬，還會幫表妹把小豬存滿後、當成獎學金再送還給她。
對於爸媽的反應，原PO大感傻眼，而網友也紛紛在底下留言回覆說，「這看起來就沒有1萬」、「頂多兩千吧」、「看到照片笑出來」、「心意有到就好，不缺這個錢」、「你爸媽意思就是沒有要跟你表妹要這2萬5啦」、「長輩如果不缺錢，給後輩的2～3萬，其實沒有那麼在乎啦」。更有網友突破盲點，「2萬5不跟父母講，偷買手機吧」、「我不相信是補習」、「重點不是撲滿裡有多少錢，而是她借錢真的有拿去補習嗎？確定這件事比較有意義」。（編輯：倪浩軒）