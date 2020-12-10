房市／1.5衛不用搶廁所 5年新大樓較多
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-12-10 18:30:00
雙北市寸土寸金，市場上兩房格局大多配備1衛為主流，但近期兩房1.5衛成為室內格局配置的新趨勢，有網友在PTT上詢問「1.5衛是什麼格局？」，卻反被其他網友們稱讚為神格局，專家表示，當坪數有限時，1.5衛多一間廁所配備馬桶，不用排隊搶一間廁所，也不會佔據太多空間。
過去的房屋若只有兩房格局，大多只會配置1套衛浴，有的建商會將衛浴配置在主臥室內，有訪客到家裡作客，還需進到主臥室才能使用洗手間，十分不便，信義代銷事業部研展組經理楊國昌表示，電梯大樓房屋室內配備1.5衛是近年來的新趨勢，常見於屋齡5年內的電梯大樓或預售案，格局規劃1.5衛，房屋總價沒有增加，卻多了實用的空間，很受消費者歡迎。過去的房屋格局設計趨勢以客廳與房間空間大為主要考量，但隨著房價單價、總價都日益變高，許多人購屋心態轉向「先求有再求好」，購買坪數小、總價低的兩房物件，對於室內格局的需求也轉向實際，像是與民生需求密切相關的1.5衛，多一個廁所，方便居住者使用。
楊國昌進一步說明，1.5衛在實際銷售經驗中，多賣得很好，若有實品屋供消費者參觀，消費者實際體驗在有限的空間中有更便利的浴廁配置，通常女主人會特別喜愛。 未來的配置衛浴趨勢，小坪數2房格局也會配置1.5套衛浴至2套衛浴，楊國昌舉例，這也因應台北市與新北市的客層不同而有所變化，像是台北市新建案通常單價較高，多為高資產客群為家中二代置產，實際居住人口也不多，規劃二房二衛，使用較為便利；而新北市客層講求使用cp值高，規劃1.5衛已足夠使用。