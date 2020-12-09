送女友最新i12！男沒收到「回禮PS5」氣瘋：想占我便宜阿

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送女友最新i12！男沒收到「回禮PS5」氣瘋：想占我便宜阿

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-09 17:38:06

▲Sony今（12）日正式公開PS5主機外觀。
▲Sony日前推出PS5，瞬間成為眾多玩家最希望獲得的禮物。（示意圖／翻攝《PlayStation YouTube》 ）
情侶間在過節、生日時送禮是稀鬆平常的事，不過若是價值觀間有所差異，也很容易引發衝突。就有一名男網友抱怨，女友送禮價值都比自己送出的低許多，氣得大罵「只想佔我便宜？」
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一名男網友在Dcard提到，「我和女友交往5年多，每年她生日我都請吃破千的餐廳，禮物至少價值5千以上；但她幫我過生日時，都請吃便宜餐廳，禮物價值絕對不會超過3千元」。
▲一名男網友抱怨，女友送禮價值都比自己送出的低許多。（圖／翻攝Dcard）
▲一名男網友抱怨，女友送禮價值都比自己送出的低許多。（圖／翻攝Dcard）
到了今年，原PO先在日前送出兩人交往五周年禮物「一隻iPhone12」給女友，這也讓他對於即將到來的生日有所期待。沒想到當女友問原PO最想要什麼生日禮物，他回說想要一台PS5，卻立刻被女友以太貴為由拒絕。

長久下累積的不滿也讓原PO爆走，「明明我們兩個人薪水都差不多5萬，我都願意付出多一點，難道以後我們結婚她還要這樣死樣子嗎？只想佔我便宜？」
貼文曝光後也掀起激辯，不少網友認同價值觀差異大確實問題，「覺得要坐下來好好的談，這是價值觀的問題，以後只會越來越嚴重」、「心理不平衡就真的要說出來，這樣一次爆很可能就結束了」、「不如雙方先講好吧，例如禮物不要超過多少錢，或要送多少錢上下這樣」。（編輯：潘毅）
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