自助餐「同菜色不同價錢」！實測結果曝光 老饕突破盲點
自助餐「同菜色不同價錢」！實測結果曝光 老饕突破盲點
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-09 18:14:57｜update2020-12-09 18:16:39
台灣街道上都能看到許多自助餐店面，其方便快速且菜色多樣的特點也成為外食族的最愛，但自助餐價錢計算一直是眾人關注討論的議題。就有網友實測，跟同事夾一模一樣的菜色，連份量都一樣，只有擺放位置不一樣，沒想到卻差了15元，貼文曝光也掀起討論。
一名網友今（9）日在PTT分享，中午用餐時間經常到公司附近的自助餐店用餐，但發現店家算錢似乎有些浮動，因此想知道店家算錢的標準是什麼，就與同事做了實測，兩人先後夾了相同菜色，連份量都一樣，只有擺放位置跟結帳的人不一樣，沒想到最後竟差了15元。
原P發出的圖片中，兩個便當同樣都有豆芽菜、地瓜葉、番茄炒蛋、高麗菜及主食炸雞肉，份量也特別在夾菜時近乎相同，然而結帳時店家估價，左邊便當為105元，右邊則為120元。貼文曝光後也掀起熱烈討論，更有老饕分析出關鍵原因，「右邊的便當看起來比較滿，可能是肉跟番茄蛋的顏色相近讓視覺感較多」、「看來構圖、配色很重要」、「應該是差在店家感覺的量，我同樣菜色視覺比較多，就會多收5-10元」。（編輯：潘毅）