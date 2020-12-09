老公手機傳出鹹濕對話！她得知「真相」氣瘋：竟然懷孕了
老公手機傳出鹹濕對話！她得知「真相」氣瘋：竟然懷孕了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-09 21:19:37
不少情侶從交往到結婚，都會信任自己的另一半，不會隨意查看對方的手機內容。近日，就有女網友抱怨一直想要小孩，但老公總是不想和她行房，直到有天意外看到老公的手機，才發現老公和公司20幾歲的女下屬搞外遇，而且還懷了老公的小孩，讓她相當崩潰，貼文也引起關注。
原PO在《靠北婚姻2.0》表示，自己比較晚結婚，但一直很想要孩子，但老公總是以工作為由，「天天不是喊著工作累，就是說改天吧，現在不是很想要」，因此兩人的恩愛次數也隨著時間越來越少，直到前幾天，她突然看到老公的手機跳出一個陌生女孩的名字，訊息直說「你在幹嘛阿，想你了」。原PO忍不住點進去看，結果竟發現一大堆鹹濕對話，事後直接拿手機逼問老公，對方才坦承那是公司女下屬，「那個20幾歲的女生來沒多久，老公就喜歡上她了，而且讓更我氣的是，那個女的竟然懷孕了，已經1個月大了」。
原PO聽完氣到老公的手機摔爛，「我老公竟說要告我，告我毀損罪，一點都不覺得自己有問題」，讓原PO發文詢問「除了離婚還有什麼可以制裁他們的？我不會輕易就這樣放過那對男女！求大家給我一些狠意見，越狠越好！」許多網友也紛紛回應，「別搞了，趕快離婚才是重點」、「趕快離婚，也絕對不要和他有小孩，不然小孩會不幸福」、「離了婚放過自己，未來的日子是好的」、「二個都告呀，順便領錢過自己生活」、「對方已經有小孩了，應該會要求趕快離婚好給小孩一個家，這時條件就任你開了，能多狠就多狠」、「要離婚的話，記得條件要開好一點」。（編輯：許智超）