除濕機都頂不住！他怨宜蘭不宜居住 網曝「這2地」更慘
除濕機都頂不住！他怨宜蘭不宜居住 網曝「這2地」更慘
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-09 21:00:13
近日陰雨連綿，全台各地幾乎都是雨下不停，在室內也能感受那種潮濕的不乾爽感，讓許多民眾大呼吃不消。就有網友透露，雖然在宜蘭長大，但自從去外地唸大學後，再回宜蘭已經無法適應當地的濕氣，那他大嘆「宜蘭是不是不適合居住？」引發熱議，更有許多網友認為「基隆」和「龜山」比宜蘭更慘。
有網友在PTT發文，透露自己是宜蘭人，但自從大學去外地唸書，離開宜蘭也已經有10年。而最近有空回去時，總是一下車就感受到濃濃的濕氣，回到家也是常常一覺睡醒就開始頭痛，房間的除濕機一天會滿好幾次。讓原PO不禁大嘆，自己是宜蘭出身都無法適應宜蘭的濕氣了，若是外地人來宜蘭如何受得了？直呼「宜蘭是不是不適合居住？」文章一出讓許多在地人秒有共鳴，紛紛留言回覆說，「去外地讀書時鼻子過敏都自動好了是真的」、「宜蘭溫度就是比台北低個一兩度」、「這兩個月根本是泡在水裡，雨根本不會停」、「我宜蘭電腦也會太潮濕無法開機」、「雨下了一個多月衣服都發霉了」、「我台中人，外婆在宜蘭羅東。以前每年過年回去外婆家一定會鼻塞」、「宜蘭真的是冬天就幾乎天天下雨」。但也有許多網友認為「基隆」和「龜山」比宜蘭更慘，「基隆表示：」、「到林口龜山工作一年，才能真正體會到潮濕到出水與滿山低能見度與冰冷的大霧」、「龜山家長冬季帶小孩出門，在大霧中把小孩包成雪人」、「我覺得基隆更慘」、「台北這陣子也是一樣濕」、「大一宜蘭大二轉去基隆，比起來宜蘭沒什麼，真的」。（編輯：倪浩軒）