兒要禮物遭拒！聖誕老人曝「政治正確」原因 媽聽完怒了
兒要禮物遭拒！聖誕老人曝「政治正確」原因 媽聽完怒了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-09 22:44:16
許多小孩都很期待在聖誕節收到自己喜歡的聖誕禮物，不過，美國芝加哥一名男童邁克（Michael）卻被聖誕老人拒絕，男童的媽媽表示，兒子在商場遇到聖誕老人，便上前向他要一把玩具槍作為聖誕禮物，沒想到聖誕老人卻因為「政治正確」，而狠心地拒絕兒子，讓他傷心得痛哭流涕，貼文也引起網友熱議。
綜合外媒報導，邁克的媽媽在臉書上發佈指出，兒子在哈林歐文購物中心（Harlem Irving Plaza）遇到商場的聖誕老人，便上前要了一把玩具槍，沒想到，這位聖誕老人卻十分「政治正確」地拒絕了他。聖誕老人強調，「我不能給你一把玩具槍，如果你的爸爸想送你一把槍，那很好，但我不行。這裡有些其他的禮物，樂高、自行車、小汽車，你還想要點什麼？」儘管聖誕老人給了邁克其他的選項，但他臉已經垮了下來，直到在身旁的母親上前安慰他時，才用雙手蒙著臉嚎啕大哭。
看到兒子被聖誕老人殘忍拒絕，邁克的媽媽怒罵，「這是兒子第一次興奮地想去見聖誕老人，但這位聖誕老人基於自己的道德信念，拒絕了他，讓我不得不看著我可愛的兒子強忍眼淚」，媽媽也向邁克解釋，這個聖誕老人只是個幫手，不是真的聖誕老人，最後快速地帶他離開現場。這個影片在上傳到臉書後被迅速傳播，支持槍支合法化的人士紛紛譴責這位聖誕老人的舉動「是在展示其政治立場」，而商場看完邁克媽媽的貼文後，便迅速向這對母子道歉，並給了邁克一個新的驚喜，讓另一個「真的」聖誕老人送了他一把玩具槍。（編輯：許智超）