外送哥提醒別淋雨！正妹秒吐「6字」偷撩 眾一聽好害羞
外送哥提醒別淋雨！正妹秒吐「6字」偷撩 眾一聽好害羞
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-10 00:27:02
美食外送平台近年崛起，只要在家動動手指，美味佳餚就會送上門，是不少懶人族的福音。近日，就有女網友分享，她點完外送便跑去洗澡，結果餐點送達時，還來不及洗完澡，只好請對方等她5分鐘，沒想到外送哥不但願意等她，還貼心提醒別淋雨，她的幽默回覆，也引起網友暴動。
原PO在《爆廢公社二館》表示，在凌晨五點多叫外送，誤以為自己是用線上付款，於是點完餐之後就跑去洗澡，結果外送哥告訴她，是現場付款而且不能更改訂單，但因為澡還沒洗好，便請對方等她5分鐘。外送哥聽完不僅沒有生氣，還貼心提醒她「外面下雨，不要淋濕」，讓原PO看到覺得相當暖心，並幽默回覆外送哥「沒事的，我都濕的」，之後也在文中大讚外送員的優質服務，「應該是個暖男，真的覺得半夜送餐好辛苦，懶人商機，確實造福了我們」。許多網友看到也搞笑回應，「我如果是外送員，我不只會把食物載給妳，還會把整個人都送妳」、「都說濕了，小哥當然等妳啊」、「外送員看到最後一句，就算妳住15樓，應該也會爬上去」，不過也有網友指出，「關鍵是，規定要等十分鐘，他等五分鐘就走的話無法扣款，而且妳貨到付款阿」。（編輯：許智超）