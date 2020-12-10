超狂新婚大禮！岳母捧「AK47」贈女婿 內行揭超暖原因
超狂新婚大禮！岳母捧「AK47」贈女婿 內行揭超暖原因
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-10 10:00:00
結婚典禮是人生大事，一對新人的結合總是充滿祝福，不過，巴基斯坦一名新郎卻在婚禮上收到一把AK-47步槍，而且贈送者還是自己的岳母，影片PO上網後，讓許多網友看得一頭霧水，其中就有內行的網友揭開了這項「新婚大禮」背後的溫馨真相。
根據記者Adeel Ahsan在《Twitter》貼出的影片，可以看到一對新人正坐在椅子上，岳母上前祝福時，對這個女婿相當滿意，欣喜和滿意的心情溢於言表。只見她先輕捧新郎的頭，在給予祝福後，隨即一轉身，竟接過後方人遞上來的AK-47步槍。當岳母「贈槍」給女婿時，他一臉從容，好像不覺得有什麼問題，而一旁的新娘也只是面無表情的看著，在場的其他賓客則手舞足蹈歡呼和慶祝。許多網友看到也紛紛批評「希望他沒有在現場就開火，試試看槍能不能用」、「最糟糕的結婚禮物」、「這真的太危險了吧」、「這禮物應該給新娘的，以防之後遇到家庭暴力的問題」。不過，內行的網友也指出，在巴基斯坦將爺爺或爸爸的獵槍送給兒子、孫子是具有一種傳承的意味，並不是在鼓吹恐怖主義，而根據外媒報導，許多東南亞國家，包含印度及巴基斯坦，都有在婚禮和運動賽事中，對天鳴槍的習俗。（編輯：許智超）