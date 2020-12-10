收攤前滷味完售老闆卻哭了！「背後原因」曝光　網全笑翻

無論是小吃或餐廳業者，想必都希望自己準備的食材能全部完售，不過，近日卻有一名賣滷味的老闆透露，自己在收攤前，被客人買光所剩食材，但他當下既錯愕又傻眼，完全沒有開心或興奮的感覺，而「背後原因」曝光後，逗樂不少網友。

我是廣告 請繼續往下閱讀

原PO在臉書社團《爆怨2公社》中貼出一張照片並表示，自己本身在做行動餐車賣滷味，某天要收攤前，把剩下的烤鴨和炒滷味打包，準備炒來當自己的宵夜吃，結果東西才收到一半，一位客人就上前詢問「還有嗎？」

原PO看著最後一袋滷味，試探性的問對方「我剛炒起來的宵夜150介意嗎？」沒想到客人竟當真，二話不說就買走了，讓他不禁哀怨直呼「為什麼連我的宵夜都要買走...」



▲一名滷味攤老闆表示，自己在收攤前賣光所剩食材，但他當下只有傻眼沒有開心，而「背後原因」曝光，網友全都笑翻。（圖／翻攝自臉書《爆怨2公社》）

而網友見原PO抱怨的「原因」紛紛笑翻，留言「誰叫你要問」、「這客人內行的，買到隱藏版美食了」、「沒關係啦...還有錢錢安慰你的心靈」、「客人明天會再來問昨天的宵夜還有嗎？」「以後菜單出個『老闆的宵夜（限量）』，搞不好變成熱賣餐點」、「下次專等老闆炒起來做宵夜的隱藏版美食」、「收攤料會比較多吧！」「老闆的宵夜聽起來就比較好吃」、「最好吃的永遠是菜單上沒有的」。

另還有人安慰原PO「自己在賣的，每天都有得吃，150元可以拿去買其他好料的」、「收一收，直接150買雞排鹹酥雞也不錯」。（編輯：許苡晴）