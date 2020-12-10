4天沒如廁！用力拉卻悲劇了　同事見她「倒臥血泊」嚇爛

現今有不少人長期受到「便秘」的困擾，相當痛苦，對此，也有一名30多歲長期便秘的女子，先前是靠吃纖維錠和酵素幫助排便，後來因為效果變差，改為服用軟便藥。某次她因為工作較忙未到醫院取藥，便秘變得更嚴重。豈料3、4天沒排便的她，在開會前肚子突然很脹痛，她便急忙到廁所解決，同事卻久久不見她人影，一到廁所打開門見到她「倒臥血泊中」，當場嚇傻。

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肝膽腸胃科醫師張振榕在節目《醫師好辣》中分享遇過的個案，有位30多歲的女子從學生時期就飽受便秘困擾，有「慢性便秘」問題，長期使用纖維錠和酵素幫助排便，但效果漸漸變差，於是她後來轉往門診，定期拿「軟便藥」服用，如果沒吃軟便藥，通常一次大號時間都落在半小時至一小時之間。

▲肝膽腸胃科醫師張振榕在節目《醫師好辣》中分享遇過的個案。（圖／翻攝自《醫師好辣》YouTube）

▲肝膽腸胃科醫師張振榕在節目《醫師好辣》中分享遇過的個案。（圖／翻攝自《醫師好辣》YouTube）

另外，神經內科醫師陳龍也分享，患有攝護腺肥大的老男人也可能在上廁所時暈倒，因爲在寒冷的夜裡，突然從溫暖的被窩起身小便，在站著排尿後，竟然就失去意識。原來是因為水分突然被大量的排出，心臟快速跳動，再加上「血沒回到心臟，變成打空包彈上去腦部，血不夠他就突然倒下去」，他也強調，其實男生小便最好還是坐在馬桶上較好。（編輯：郭佩蓉）