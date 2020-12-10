修憲論壇／三權就夠複雜 許有為：分權若好何不分一百權
修憲論壇／三權就夠複雜 許有為：分權若好何不分一百權
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-12-10 11:17:14｜update2020-12-10 12:10:53
《NOWnews今日新聞》今（10）日於台北喜來登飯店舉辦第二屆修憲論壇，以「年輕世代憲政藍圖與願景」為題，邀請學者、政黨代表、青年代表共同討論。巴黎第一大學法學博士許有為指出，全世界200多個國家，只有中華民國使用五權憲法，「如果五權分立這麼好，要不要分更細到20權？或分立到100權？100權的制衡會有多複雜，中華民國憲政運作到現在還沒出亂子是天佑台灣。」
許有為解釋，解釋，國家公權力大致可以分為制定法律的立法權、法律制定出來後，負責按照法律運作國家機器的行政權、以及當國家運作出現問題時，負責解釋法律、裁定行政單位是否合乎規定的司法權。他指出從三權中又可以分出內閣制、總統制、半總統制等變體，但核心價值都是權力分立、制衡。「五權彼此之間的監督很殘破，監察院跟考試院有什麼制衡的機制嗎？立法院跟考試院間有什麼制衡關係？憲法上付之闕如。」許有為表示，如果按照國父孫中山的邏輯，五權分立比較細緻，可以匡正三權分立的積弊，「那要不要分立成二十權，更細緻，或者分立成一百權，能想像一百權的制衡會多複雜嗎？從解嚴到國會改選，憲政還沒出亂子真的是天佑台灣。」
許有為表示，五權並不是廢考監的問題，國家運作仍需要民意代表對政府部門行使監察權，以及行政部門需要考試權補充新血，但監察、考試權沒有大到能和立法、行政、司法並立。他提出可以在立法院設立專門的監察委員會，不經過選舉，由總統提名7至9位監察委員，專門調查行政部門有無違失；以及行政院下轄獨立的考試委員會，並將人事行政總處併入。許有為認為說，每當提到憲政問題時，總會有人提「總統有權無責」、「要避免總統獨裁只能讓他管外交、國防、兩岸」，他認為這些論點都是迷思，他以法國為例，法國前總統戴高樂在回答記者問他農業政策問題時，甚至連庇里牛斯山的柏油路鋪設率都答得出來，「法國總統連馬路都管，有沒有權力太大的問題？他們不怕總統權力過大，因為國會有完整監督的力量，就不怕出現政治強人、破壞憲政的事情」。