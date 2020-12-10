正妹嘴臭爆！男友嫌噁「親不下去」　醫揪真兇：很難發現

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正妹嘴臭爆！男友嫌噁「親不下去」　醫揪真兇：很難發現

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-10 12:12:45

▲醫師陳亮宇分享曾遇過個案，一名年輕女OL除了飽受喉嚨卡不舒服，也因為嘴臭，男友都不敢親她，後來找出原因，竟是「扁桃腺結石」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲醫師陳亮宇分享曾遇過個案，一名年輕女OL除了飽受喉嚨卡不舒服，也因為嘴臭，男友都不敢親她，後來找出原因，竟是「扁桃腺結石」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

一般人若察覺自己口中有異味，通常都會先思考是否為「口腔清潔不當」或「胃食道逆流」，不過，有名20幾歲的OL覺得自己「喉嚨卡卡的」很不舒服，時間長達1、2年，口腔異味甚至還遭到男友嫌棄，不敢和她接吻。她到處求醫，都被判定為胃食道逆流，吃了藥卻不見好轉，直到某次到了耳鼻喉科，醫師竟從她喉嚨裡挖出2公分長的「扁桃腺結石」，並直呼這類結石「很難察覺」。

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▲耳鼻喉科醫師陳亮宇在節目《醫師好辣》分享曾遇過的個案。（圖／翻攝自《醫師好辣》YouTube）
▲耳鼻喉科醫師陳亮宇在節目《醫師好辣》分享曾遇過的個案。（圖／翻攝自《醫師好辣》YouTube）
耳鼻喉科醫師陳亮宇在節目《醫師好辣》分享曾遇過的個案，表示有名20幾歲的年輕OL，總是出現「喉嚨卡卡」的感覺，時間長達一、兩年。求醫後，醫師都向她表示，這是「胃食道逆流」所導致的，因此開給她各種胃藥，但都不見好轉，還去看了腸胃科，做胃鏡，不過卻一直都不見好轉，甚至感覺自己已經「吃藥吃到胃壞掉」。
▲耳鼻喉科醫師陳亮宇在節目《醫師好辣》分享曾遇過的個案。（圖／翻攝自《醫師好辣》YouTube）
▲耳鼻喉科醫師陳亮宇在節目《醫師好辣》分享曾遇過的個案。（圖／翻攝自《醫師好辣》YouTube）
該名女子後來實在求助無門，跑去陳亮宇醫師的門診，除了主訴自己「喉嚨卡卡的」以外，也因為一張嘴，口腔就會莫名飄出臭味，男友甚至還因此拒絕和她接吻。醫師聽完症狀後，拿了棉花棒按壓女子喉嚨左側，果不其然發現很大一顆「扁桃腺結石」，擠出後有2公分，喉嚨右側同樣也有扁桃腺結石。醫師後來也表示，這類扁桃腺結石不易察覺，若不是仔細按壓檢查，很難揪出是結石在作怪。
▲耳鼻喉科醫師陳亮宇替病人從喉嚨擠出2公分的扁桃腺結石。（圖／翻攝自《醫師好辣》YouTube）
▲耳鼻喉科醫師陳亮宇替病人從喉嚨擠出2公分的扁桃腺結石。（圖／翻攝自《醫師好辣》YouTube）
陳亮宇也強調，該名病患的例子較特別，會出現扁桃腺結石，是因為她「經常熬夜」、飲食習慣「偏好重油、重鹹的食物」，再加上口腔清潔不到位，因此才會長出扁桃腺結石。雖然此次清除了，但因為扁桃腺的凹洞依然存在，若要根治，除非是將扁桃腺拿掉；但不拿掉，未來若是沒有徹底改善飲食和作息，這些結石仍然有可能再度冒出。（編輯：郭佩蓉）
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