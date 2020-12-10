正妹嘴臭爆！男友嫌噁「親不下去」　醫揪真兇：很難發現

一般人若察覺自己口中有異味，通常都會先思考是否為「口腔清潔不當」或「胃食道逆流」，不過，有名20幾歲的OL覺得自己「喉嚨卡卡的」很不舒服，時間長達1、2年，口腔異味甚至還遭到男友嫌棄，不敢和她接吻。她到處求醫，都被判定為胃食道逆流，吃了藥卻不見好轉，直到某次到了耳鼻喉科，醫師竟從她喉嚨裡挖出2公分長的「扁桃腺結石」，並直呼這類結石「很難察覺」。

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▲耳鼻喉科醫師陳亮宇在節目《醫師好辣》分享曾遇過的個案。（圖／翻攝自《醫師好辣》YouTube）

× ▲耳鼻喉科醫師陳亮宇在節目《醫師好辣》分享曾遇過的個案。（圖／翻攝自《醫師好辣》YouTube）

▲耳鼻喉科醫師陳亮宇在節目《醫師好辣》分享曾遇過的個案。（圖／翻攝自《醫師好辣》YouTube）

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▲耳鼻喉科醫師陳亮宇替病人從喉嚨擠出2公分的扁桃腺結石。（圖／翻攝自《醫師好辣》YouTube）