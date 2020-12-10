數學題無解？國小妹答「1句」打臉老師 全場讚：有前途
數學題無解？國小妹答「1句」打臉老師 全場讚：有前途
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-10 13:15:30
近年來孩子的回家作業，有時難度與無厘頭程度都突破天際，已成為家長的夢魘。不過在美國，就有一位國小生麥拉（Myrah），不但將數學題目全部答對，更挑出其中錯誤打臉老師，讓眾多網友看完紛紛大讚「有前途」。
一位美國媽媽在論壇《Reddit》上發出國小女兒的學校作業，題目都是簡單的加減法，難不倒女兒麥拉。不過在其中一項題目中，讓麥拉寫下了「非數字」的答案。仔細一看該題目寫著，「珍妮（Jane）有12支蠟筆，金（Kim）有7支蠟筆，那蘇珊（Susan）比金多幾支蠟筆？」聰明無比的麥拉立刻找出其中盲點，便在答案欄寫下「Who is Susan？（蘇珊是誰？）」，意外打臉老師！麥拉有趣的答案也掀起眾多網友大讚，「真是個天才」、「即使題目有錯也不會盲目回答，這孩子有前途」、「麥拉肯定有認真思考過才回應」、「老師也太不細心了吧」；另外還有其他題目也被眼尖的鄉民揪出有瑕疵「第3題很詭異，池塘的魚遊走了，他們還是在池塘裡啊？」「第1題也沒講清楚，我們怎麼知道題目的兩根樹枝是不是在同一棵樹上？」。（編輯：潘毅）