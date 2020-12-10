妹子沒錢吃宵夜竟「賣身」！老闆爽快答應　超慘下場曝光

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妹子沒錢吃宵夜竟「賣身」！老闆爽快答應　超慘下場曝光

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-10 13:57:46

▲中國有名女子日前因為半夜被餓醒，沒錢吃宵夜，竟想出「賣身買單」的方法，老闆爽答應後，超慘下場曝光。（左示意圖，圖中人物與文章中內容無關，取自unsplash／右示意圖，取自unsplash）
▲中國有名女子日前因為半夜被餓醒，沒錢吃宵夜，竟想出「賣身買單」的方法，老闆爽答應後，超慘下場曝光。（左示意圖，圖中人物與文章中內容無關，取自unsplash／右示意圖，取自unsplash）

時常聽聞有民眾因為沒錢，卻大膽吃「霸王餐」，被店家發現後慘被警方逮補的案例，不過，近日中國有名女子半夜被餓醒，想吃個宵夜卻又沒錢買，居然想出「賣身買單」的方法，而老闆竟然也一口答應，完事後倆人超慘的下場隨之曝光，梁女的房東竟也無辜受波及。

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根據陸媒《網易新聞》報導，近日中國廣西有一名梁姓女子，離開農村到城裡找工作，但隨著時間愈拖愈久，面試了很多職位卻都沒能被錄取。她眼見身上所帶的積蓄一直減少，雖然已經盡力省吃儉用，但每個月除了伙食費，她還得負擔房租，實在撐不下去。某天半夜她被餓醒，租屋處又沒什麼東西能吃，她便出門尋覓有無宵夜可以買。

▲中國一名女子肚子太餓，居然「賣身換宵夜」。（圖／翻攝自陸媒《網易新聞》）
▲中國一名女子肚子太餓，居然「賣身換宵夜」。（圖／翻攝自陸媒《網易新聞》）
當時很多店家都已經關門了，只剩下朱姓男子的攤位還亮著，她點完菜後才想起自己的錢已所剩無幾，但因為過於飢餓，讓她當下完全失去理智，居然想出用「身體買單」的方法，當時朱男把打包好的飯菜遞過來時，梁女竟然將臉貼近，小聲詢問「做不做」。

▲老闆當時也禁不起誘惑，居然就答應了女子。
▲老闆當時也禁不起誘惑，居然就答應了女子。 （圖／翻攝自陸媒《網易新聞》）
起初朱男很是震驚，但是後來還是沒能經得起誘惑，便答應了梁女。朱男一開始以為梁女是為了賺錢才下海，就提出了每次給100元人民幣（約新台幣432元），但梁女竟說，「還是用5次宵夜作為交換吧」，朱男也欣然接受了。隨後倆人來到梁女的租屋處，交易結束後就被抓了，也因為倆人是現行犯，只好坦白交代。
▲梁女因爲沒錢吃宵夜，竟想出「賣身買單」的方法。（圖／翻攝自陸媒《網易新聞》）
▲梁女因爲沒錢吃宵夜，竟想出「賣身買單」的方法。（圖／翻攝自陸媒《網易新聞》）
因為倆人此行為已經達成了「賣淫」和「嫖娼」的事實，所以倆人分別都被當地警方拘留5日，但最無辜的就屬租房給梁女的房東了。因為房東無意間為賣淫的梁女提供場所，最後也被追究了責任，受到處罰，慘被給予500元人民幣（約新台幣2160元）的處罰。
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