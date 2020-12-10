妹子沒錢吃宵夜竟「賣身」！老闆爽快答應　超慘下場曝光

時常聽聞有民眾因為沒錢，卻大膽吃「霸王餐」，被店家發現後慘被警方逮補的案例，不過，近日中國有名女子半夜被餓醒，想吃個宵夜卻又沒錢買，居然想出「賣身買單」的方法，而老闆竟然也一口答應，完事後倆人超慘的下場隨之曝光，梁女的房東竟也無辜受波及。

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根據陸媒《網易新聞》報導，近日中國廣西有一名梁姓女子，離開農村到城裡找工作，但隨著時間愈拖愈久，面試了很多職位卻都沒能被錄取。她眼見身上所帶的積蓄一直減少，雖然已經盡力省吃儉用，但每個月除了伙食費，她還得負擔房租，實在撐不下去。某天半夜她被餓醒，租屋處又沒什麼東西能吃，她便出門尋覓有無宵夜可以買。

▲中國一名女子肚子太餓，居然「賣身換宵夜」。（圖／翻攝自陸媒《網易新聞》）

▲老闆當時也禁不起誘惑，居然就答應了女子。 （圖／翻攝自陸媒《網易新聞》）