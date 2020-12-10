每月討2萬5孝親費！婆婆「真實用意」曝 媳婦：太有智慧
每月討2萬5孝親費！婆婆「真實用意」曝 媳婦：太有智慧
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-10 14:39:40
時至今日「婆媳爭吵」仍時常躍登社會版面，成為難解問題。不過就有一位媳婦分享，婆婆曾經要求每個月要拿「2萬5孝親費」，讓她不能理解，不過背後用意曝光後，讓她不禁對婆婆更加佩服。
一名媳婦在臉書《靠北婆婆2.0》上分享自身遭遇，「婆婆曾經要我老公每個月給2萬5孝親費，一開始不能接受為何要這麼多，但還是給了，後來在一次的了解中～先生需要一筆錢蓋倉庫，婆婆立刻開口問100萬夠嗎？才知道原來婆婆全都存起來了」。這樣的舉動原PO相當欽佩，更不斷細數婆婆的好，「她沈穩、不道人長短、更不會抱怨，公開承認兒子有福氣，娶到一個願意跟兒吃苦的女人，每一天回到家門前時，總是會抱抱我說辛苦了，婆婆的好與智慧，甚至連我親媽都不及她」，更希望婆婆能長命百歲，親眼看到孫女出嫁。令人稱羨的婆媳關係曝光後，也引發眾多網友讚嘆，「簡直比中樂透還好，我也希望我的婆婆這樣就好」、「跟我的媽媽好像，因為經歷過，所以，我媽不讓媳婦也承襲惡婆婆的苦」、「想必燒了好幾輩子的好香才換來這種福氣的」、「別人的婆婆都不會讓我們失望，這種好婆婆真的不多」。（編輯：潘毅）