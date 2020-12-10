洗衣球全溶化！女驚「現在冬天耶」　眾曝真相：真沒想到

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洗衣球全溶化！女驚「現在冬天耶」　眾曝真相：真沒想到

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-10 15:30:03｜update2020-12-10 15:44:53

洗衣
▲有女網友表示，近期氣溫不高，家中洗衣球依然全融化。（示意圖，翻攝pixabay）
近日「洗衣球」超夯，其發明讓不少家庭主婦洗衣更加省心。不過就有女網友表示，時序已進入冬天、氣溫也不高，但家中的洗衣球仍然照樣融化，決定上網發問。隨後也立刻有過來人揭開真相：「洗衣球融化與氣溫關係不大」。
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一位女網友今（10）日在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》上發出照片，只見盒內藍色洗衣球還剩下一半數量，但卻在近期氣溫不高的情況下，卻全部溶化成一團，液體滲出膠囊外，讓她忍不住大喊：「這種天氣竟然溶化了，只用一半而已，還是心痛」。
▲有女網友表示，近期氣溫不高，家中洗衣球依然全融化。（圖／翻攝《我愛全聯-好物老實說》）
▲只見盒內藍色洗衣球還剩下一半數量，但卻在近期氣溫不高的情況下，卻全部溶化成一團。（圖／翻攝《我愛全聯-好物老實說》）
貼文曝光後也掀起關注，不少主婦也紛紛驚訝回應，「怎會融化呀？這天氣不熱欸，真的沒想到」、「我用沒有融化過欸，會不會是滲水進去了？」「我沒有遇過融化耶！就算在陽台曬太陽夏天那麼熱也沒有融化」、「我家大熱天放陽台，一樣沒有融化，現在這麼冷，你家的居然融化了！」
不過也立刻有過來人點出融化的關鍵原因，「這個東西應該不會遇熱溶化的，女兒曾錯把洗衣球在烘衣機裡高溫烘了半小時也沒有破」、「洗衣球不怕熱，它怕的是濕氣」、「台灣天氣太潮濕，用完盒蓋一定要封好」、「拿的時候手不能濕」、「我都放餅乾附的除濕劑進去就好了」、「存放環境太潮濕，跟氣溫關係不大」。（編輯：潘毅）
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