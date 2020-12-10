小黃違停遭貼紙條！他細看「警告」嚇傻 網笑虧：超有用
小黃違停遭貼紙條！他細看「警告」嚇傻 網笑虧：超有用
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-10 16:37:33
台灣街道上常常有機、汽車違停的交通亂象，也讓許多人民深受其擾。近日，就有網友分享，在一台違停的車輛上看到一張提示紙條，寫著「此處不能停車，違者報警拖吊」，但其中錯了一個字，讓整個警告意味走了調，貼文一出也引起網友熱議。
原PO在《爆廢公社》表示，有些好心人在路上看到違停的車輛，會貼一張小紙條提醒，停在這裡會被拖吊，不然會傷了荷包，還得花時間去把車領回，但原PO看到的警告的紙條，卻讓他忍不住笑了出來。從原PO貼出的照片可以看到，紙條上竟然寫著「此處請勿停車，否則報警拖屌」，報警拖吊的「吊」字，寫成了「屌」，讀音、字形都不對，意思更是天差地遠，這也讓原PO開玩笑說「別亂停啊！否則我絕對會......」
許多網友也紛紛回應，「這招太狠了吧」、「比拖吊更有威脅」、「警察還要幫忙拖，真辛苦啊」、「我聽了都好害怕」、「還是別亂停車的好！當心，小命不保」、「完全不敢再停」、「直接一個怕爆」、「有一股蛋蛋的哀傷」、「車子拖吊我沒在怕的，但拖這個，我真的沒有辦法」。根據《道路交通管理處罰條例》第56條規定，違規停車處汽車駕駛人新臺幣600元以上1,200元以下罰鍰。（編輯：許智超）