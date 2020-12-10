月老來了！直覺選1支籤　測你「未來另一半」是怎樣的人

許多人為求一段好姻緣，通常都會去月老廟拜拜，祈求自己能趕緊找到那個「對的人」，塔羅牌艾菲爾老師在微信官方帳號就分享了一項心理測驗，請你來抽一支月老籤，秒測出未來你的另一半是什麼樣的人！由左到右的簽分別是A~E，請憑直覺選一支你最有感覺的即可！記得請朋友和閨蜜也來抽出自己的吧！

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▲塔羅牌艾菲爾老師在微信官方帳號分享一項心理測驗，在月老圖裡的A-E選一支籤，測你未來另一半是什麼樣的人。（圖／翻攝自《塔羅牌艾菲爾老師》微信）

× ▲塔羅牌艾菲爾老師在微信官方帳號分享一項心理測驗，在月老圖裡的A-E選一支籤，測你未來另一半是什麼樣的人。（圖／翻攝自《塔羅牌艾菲爾老師》微信）

答案Ａ





你未來的另一半在公司裡面是個領導的角色，他的個性偏向嚴肅，不過對身邊的同事與朋友都非常講義氣，因而總是受到大家的尊敬。對待情人他似乎有些大男人主義，嘴上不善言辭，不輕易說好聽話，但其實卻很實際、願意打拼事業、工作，給你一個穩固的家。他可能是擔任法律類的工作，或主管的職位。





答案Ｂ





你未來的另一半個性很頑皮，臉上常常有著可愛的笑容，給人親切、友善的感覺。感情方面，他特別愛跟你撒撒嬌，當你們獨處時，他老愛捏捏你的臉，嘴巴甜得像吃了蜂蜜一樣。但他也是有自己的脾氣，發起脾氣來也頗嚇人。他的工作可能是科技業或是工程師，也可能是服務業方面的工作。





答案Ｃ





你未來的另一半性格隨和、純樸，也十分紳士，一切都以你的意願為主。當你們在曖昧時期，他也是屬於被動一點，令你的心中感到著急，也猜不透他的內心。但交往之後，他是穩重又踏實的，也會以結婚作為前提跟你交往，認真看待和你彼此間的感情。不過別看他的性格隨和，他也是有自己固執的一面，只要遇到他所堅持的事，就不許別人去改變。他的工作可能是坐辦公室的，或是從事美術類方面。





答案Ｄ





你未來的另一半性格有點急躁，做事講求效率，不愛拖泥帶水。他最不喜歡別人拖拖拉拉的，因為他覺得只要做好了決定，就要及時行動，一直拖延下去也不會有成果。他的性情單純，很有衝勁，在事業方面也表現得很傑出。他就像是一把熊熊烈火，對你的熱情好像就要把你給融化，令你想拒絕他也難。他可能是擔任業務方面的工作。





答案Ｅ





你未來的另一半個性比較敏感，喜歡按照自己的步調行事，想到什麼就會去做，或許上一秒所下的決定，下一秒就又改變了，使人很難捉摸他的心思。愛情方面，他具有敏銳的心，很能看出你的一舉一動，當你感到冷時，他就為幫你披上外套；看到你皺眉時，就趕緊上前關心你，完全不用你開口。面對這樣的他，令你時時感到被溫柔呵護，大為感動。他可能是從事編輯類、文書方面的工作。（編輯：郭佩蓉）

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