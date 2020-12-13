影／虎斑貓聽到音樂就「定格」　網笑：按到暫停鍵？

我是廣告 請繼續往下閱讀
馬麻娜莉受訪時表示娜娜是2年前在苗栗舊家車庫發現的貓咪，當時一共有三隻三週大的小奶貓，她第一眼就相中穿不對稱白襪子的娜娜，後來將另外兩隻送養後，娜娜就一直留在身邊照顧。牠是一隻個性膽小、不喜歡各種吵鬧與變動得貓咪，曾經在搬新家時還躲在床底下三天，趁大家睡著時才出來吃飯上廁所。另外牠也是一隻「潔癖貓」，上完廁所會認真埋貓砂5分鐘，而且總是將自己打理得乾乾淨淨，不過讓馬麻感到最訝異的就是牠對聲音非常敏感，日前她買了新藍芽喇叭在某天早上放音樂時，沒想到牠竟然驚訝地對喇叭炸毛「定格」，右後腳還騰空「慢動作」放下，讓娜莉先生直呼：「娜娜定格了，怎麼辦！」。
雖然娜娜個性很敏感，但娜莉卻感性地表示是養貓才讓自己走出憂鬱，還帶給自己「桃花運」輾轉認識現在的先生，在去年結婚後搬到五股，娜娜與另一隻後來收編的橘貓「啾啾」一起「陪嫁」，現在過著幸福又快樂的生活。網友看了娜娜的影片都紛紛笑說：「演哪一齣？XD」、「驚訝到炸毛了」、「123木頭人」、「根本是舞棍，自帶慢動作欸」、「可以來跳『喵神祭』或『緩行中的喵舞』」、「這是按到慢動作嗎？」現在快來一起看娜娜的影片吧！（編輯：陳珮瑜）