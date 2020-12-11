房市／全區之冠 大園竄升桃園第三房地交易熱絡區
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-12-11 08:30:00
根據桃園市地政局公布最新資料，大園區近一年來為桃園市土地、建物交易量第三熱絡區域，不過一年的成交總金額則為全區之冠；房市專家表示，大園區交易量成績亮眼除了重大建設帶動土地、建物交易，也跟青埔特區部分地段為大園門牌相關，青埔房市熱絡也帶動大園區的交易量。
根據桃園市地政局公布最新的不動產市場交易分析月報，大園區為各行政區土地、建物交易量第三熱絡區域，僅次於中壢與桃園，此外，各行政區一年成交總金額以大園區最高，其次為中壢區與桃園區。大園區因有部分地段劃為青埔特區，因此過去五年的新大樓也有穩定的交易量，信義房屋中壢海華店店長李彥碩表示，桃園航空城的建設話題，讓大園區的房市備受矚目，而青埔特區一部分門牌在中壢，另一部分門牌在大園，近來青埔特區房市交易熱絡，除了反映在中壢區的交易量，也反映在大園區的交易量。
李彥碩進一步說明，青埔特區共有6個地段，掛中壢門牌有青溪、青平、青芝、青昇段，掛大園門牌則有青峰、青山段；若是機場捷運站點來簡單區分，A17站領航站與A18桃園高鐵站，都有部分地段為大園門牌。除此，近期，因桃園航空城的大規模開發計畫，也讓大園區成為房市亮點，根據桃園不動產交易e指通統計實價資料，今年1至10月，大園區土地交易量創歷史新高，此外，透天厝交易也與去年同期相比，增長47%。