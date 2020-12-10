客買7顆蛋「分開結」！20人排隊癡等 店員嘆：顧客至上
客買7顆蛋「分開結」！20人排隊癡等 店員嘆：顧客至上
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-10 17:36:37
日前9、10月份統一發票開獎曾傳出有民眾在2個月內狂跑大賣場買了4600個1元塑膠袋，為的就是拿取發票增加中獎機率，當時也引發社會關注。然而近期也有超商店員抱怨，有客人買一袋茶葉蛋，卻要求一顆顆分開結，過程曝光也讓眾多網友憤怒。
一名店員在論壇《Dcard》抱怨，自己前陣子在超商打工，卻遇到有女客人，在夜班的尖峰時段買了一袋茶葉蛋，隨即前往櫃台結帳，沒想到原po才剛剛輸入完蛋的數量，準備打印發票完成交易時，女客人卻突然開口：「等等，我的茶葉蛋，全部都要分開結」。這句話瞬間讓原PO相當錯愕，便反問「您是說...七顆茶葉蛋，全部分開結？」女客人則淡定回「沒錯」。這時原PO也無奈望向後方排隊人龍，有將近20人只能在後方癡癡等待「茶葉蛋一顆一顆分開結」、掃會員、載具的漫長過程。最後原PO也感嘆，「誰叫顧客至上呢？也祝妳這輩子再也中不了任何一張發票」。誇張過程曝光也掀起網友暴動，紛紛大罵「我也遇過，直接白眼翻到腳底板」、「這種客人真的很傻眼，不過還好我們公司有規定，同個人只能分開結3次」、「叫她重新排隊啊，結完一次就去後面，除非沒人」、「遇過尖峰時段拿一疊帳單來櫃檯拆的，真的當別人時間不是時間」。（編輯：潘毅）