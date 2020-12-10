離職被慰留！他提「1關鍵」疑問 過來人揭真相：別傻了
離職被慰留！他提「1關鍵」疑問 過來人揭真相：別傻了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-10 17:41:16
年關將近，不少上班族開始思考新的職涯方向。就有網友透露自己向公司提了離職，且也已找好下一份工作，但主管們卻紛紛強力慰留，讓她有點猶豫。不過原PO主管雖然希望她留下，但卻沒有要替她加薪的意思，讓原PO不禁疑惑到底主管是真心的嗎？文章引發熱議，許多過來人更是直言，說慰留但不承諾加薪都是「假的」！
有網友在PTT發文，透露自己已經提出離職，預計領完年終就跳到福利更好的公司，且也收到新工作的offer。但讓原PO意外的是，幾乎所有接觸過的主管，甚至是沒有交集的主管，都紛紛強力慰留，每個主管約談時都大讚原PO有潛力、有效率、反應快、勇於任事等等，希望原PO再重新考慮離職的決定。但原PO也提出疑惑，雖然主管們強力慰留，但卻沒有要替她加薪升等的意思，只是答應原PO可以調單位或是申請彈性工時等等，讓原PO不禁疑惑主管的慰留是真心的嗎？原PO更說自己也有當面詢問過主管這問題，主管回答當然是覺得有潛力才會慰留，「如果真的覺得妳不ok，根本不會慰留」。原PO最後請教大家，到底該不該接受慰留呢？文章掀起熱烈討論，許多過來人紛紛直言沒有承諾加薪都是假的，「要慰留你但又出不起錢，你留著幹嘛」、「沒加錢一切都是假的，你的耳朵業障重」、「只是嘴巴上說說而已，真要慰留拿錢出來講」、「慰留的條件看起來都是空話，傻了才答應」、「留下來就是蠢蛋了，上面知道你想走，不會給你更好的機會了」、「主管就是懶得找新人而已」、「有更好的福利就走阿，什麼潛力之類的都只是場面話」。（編輯：倪浩軒）