怕阿婆沒錢搭車回家！公車司機「1舉動」暖炸　全場狂讚

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怕阿婆沒錢搭車回家！公車司機「1舉動」暖炸　全場狂讚

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-10 18:51:23

日本公車
▲有網友遇到一名不識字的阿婆要去拜拜，讓她擔心阿婆能不能順利抵達，公車司機下秒竟做出超暖舉動。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝pakutaso）
公車是不少人每天的通勤工具，許多老人也會搭公車出門、踏青。近日，就有網友分享，剛公車上遇到一名阿婆想去拜拜，卻因為不識字不知道該怎麼去，也怕阿婆搭計程車不夠錢，沒想到司機竟直接說「我等等休息時間，直接送妳過去」，暖心舉動獲得網友大讚。
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原PO在《爆怨公社》表示，阿婆不識字第一次出來玩，想去桃園新開的廟拜拜，卻不知道怎麼去，再加上當地交通不方便，公車司機請她搭計程車比較快速且方便，原PO在一旁聽到後，擔心阿婆身上錢不夠，沒辦法負擔計程車費用，於是建議阿婆可以搭另外一台公車過去。
▲公車司機突然表示，「我等等有三個小時的休息時間，我開車送你過去好了」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲公車司機突然表示，「我等等有三個小時的休息時間，我開車送你過去好了」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
這時司機臉上出現擔憂的表情，停頓幾秒後便說，「阿嬤！你有沒有趕時間？不趕時間的話，跟我一起坐到總站，我接下來有三個小時的休息時間，我開車送你過去好了！要不然我怕你回不了家」，這也讓原PO相當感動，並直呼司機「真的超級暖」。
許多網友也紛紛回應，「司機用休息時間服務客人，太有愛心了，好人會有好報的」、「你要打電話去跟他們公司說，才會幫他加分加獎金，好人要有實際的回報」、「這太暖了吧」、「這司機根本優良典範」、「超級暖男欸，好心會有好報的」、「這就是台灣的日常」、「連菩薩聽了都會感動」。（編輯：許智超）
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