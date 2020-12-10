聖誕裝飾太有才！員工「飯店級巧手」　客全跪了：太用心

聖誕佳節氣氛已經在全台蔓延，不少店家早就準備好聖誕節裝飾、架起聖誕樹，打算讓客人消費過程中也能體會到濃濃的節慶感。而近日也有一位民眾到全聯購物，意外發現店內展示架上有著可愛的聖誕裝飾，利用店內商品製作成的精巧聖誕樹也讓網友不禁直呼「太有才」。

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這名女網友昨（9）日在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》中貼出兩張照片，細看可以發現，原來是店員為了應和聖誕氣氛，特別擺上了大熊玩偶，並用香檳、紅酒、巧克力環繞，營造浪漫氛圍。

不僅如此，網友更發現一旁店員們僅用了少少幾張餐巾紙和玻璃杯，就折出了聖誕樹的造型，一旁還有可愛的白兔、天鵝作陪襯，物盡其用的巧思這也讓她忍不住驚喜地喊「全聯員工也太有才！真可愛！」。

▲網友拍下桌邊的聖誕小驚喜。（圖／翻攝自臉書社團《我愛全聯-好物老實說》）

而這份心意也被不少社團成員大讚，直誇店員們都是神手，「上次中秋節是柚子，這次是搞這個，都很可愛，掌聲鼓勵」、「當全聯員工都要十八般武藝樣樣精通，年節佈置總公司不支援，員工要自己生出來」，另外也有網友笑稱「這個一定在飯店或餐廳工作過」、「高級餐廳教出來的」、「有在飯店打工過喔」。