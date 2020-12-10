老公4個月連劈4女！她見「1條件」猶豫　全場秒喊別離婚

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老公4個月連劈4女！她見「1條件」猶豫　全場秒喊別離婚

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-10 20:59:58

▲女網友嫁給獨子老公8年，卻也不孕了8年，豈料婆婆不但不體諒，甚至還出口狠酸她，貼文一出，立刻引起大批網友不滿。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲女網友分享，她婚前同意和老公各自管理財產，婚後卻發現老公不停外遇，短短4個月連吃4女。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
任何人面臨另一半外遇或劈腿，應該都很難冷靜下來。近日，就有女網友分享，她婚前同意和老公各自管理財產，婚後卻發現老公不停外遇，短短四個月就偷吃四次，她一氣之下跟老公攤牌，沒想到對方開出的離婚條件卻讓她好兩難，貼文也引起網友討論。
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原PO在《靠北老公2.0》表示，她在8月發現老公外遇一名直播主，攤牌後老公說自己會斷乾淨，9月老公又外遇一名大學生，被發現只說自己是外面玩玩，10月老公包養一名模特兒，11月去醫院自費健檢時，又包養一名小護士。「給我的感覺是抓到就抓到，切了再換一個」。
面對老公的誇張行徑，讓原PO決定談判，沒想到老公竟然說可以離婚，「我們有簽財產協議你一分錢都拿不到，離婚後我也不需要給你錢」，但要是原PO願意睜一隻眼閉一隻眼，不定時表演模範夫妻給客戶和爸媽看，每月就能拿到15萬生活費。

▲老公提議，平時只要扮演好模範太太，每個月就能拿到15萬生活費。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自
▲老公提議，平時只要扮演好模範太太，每個月就能拿到15萬生活費。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自 pixabay ）
原PO聽完也忍不住質疑，「為何男人做錯要女人承擔？當初追求我時這麼專情，但追到手結婚後卻這麼花心，現在還要在家當模範太太，真的好不公平」，同時她也相當煩惱到底該不該離婚？
許多網友也紛紛回應，「先存到一定的數目再離」、「有15萬，陪他演，你外面再找一個」、「先放下對他的感情，拿他的錢去愛自己，要演一起演啊」、「拿15萬全部投資自己，要讓自己變得更美」、「15萬聘你當原配， 那各自精彩吧，不過要做健檢， 別染上怪病」、「愛自己最重要」、「建議先口頭答應妥協，別簽任何條約」。（編輯：許智超）
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