冬天當兵睡覺時怎麼保暖？過來人曝「神級裝備」：熱到燒
冬天當兵睡覺時怎麼保暖？過來人曝「神級裝備」：熱到燒
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-10 20:36:10
服兵役是許多台灣男生共同的回憶，雖然時至今日役期的時間不斷縮短，但「當兵」這回事，仍然經常在網路上引發話題。最近全台氣溫陡降，就有網友好奇詢問，若冬天去當兵，睡覺時該怎麼保暖？釣出許多老鳥分享軍中「神級裝備」，笑稱保證「睡到燒」！
有網友在PTT發文，直言當兵遇到天氣變化其實蠻痛苦的，夏天悶熱雨天潮濕發霉、冬天也不怎麼好過，原PO抱怨「軍中棉被怎麼蓋都冷的」，詢問大家冬天當兵時睡覺都怎麼保暖呢？最後原PO更透露自己的絕招就是暖暖包。文章一出引發熱議，網友紛紛留言回覆說，「穿兩件褲子」、「熱水袋」、「冷怎麼不申訴，高勤官最怕有基層申訴睡覺會冷」、「那塊羊毛軍毯發下去蓋，沒在冷的啦。很多單位嫌麻煩」。更有人歪樓笑稱「鄰兵取暖」、「摩擦生熱啊」、「全副武裝啊」。不過還是有老鳥認真回答，「我記得當初是用太空被加毯子，有夠保暖有夠休」、「那個棉被暖到會發熱欸，全國軍最好的裝備就棉被了」、「太空被很好睡阿，3M也是類似材質」、「那個棉被明明超暖...蓋到會熱」、「軍中棉被超厚」、「那棉被是真的不錯，睡到會流汗那種」、「太空被真的神裝，蓋過之後真的回不去」。（編輯：倪浩軒）