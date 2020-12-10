忘情幫男友「服務」！她下秒驚見巨大蟑螂　結局讓網崩潰

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忘情幫男友「服務」！她下秒驚見巨大蟑螂　結局讓網崩潰

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-10 22:04:40

▲醫師陳亮宇分享曾遇過個案，一名年輕女OL除了飽受喉嚨卡不舒服，也因為嘴臭，男友都不敢親她，後來找出原因，竟是「扁桃腺結石」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲女網友正在用嘴巴替男友「服務」時，卻突然出現一隻巨大蟑螂。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
「蟑螂」繁殖力驚人，時常出沒在任何地方，無論是男生或女生，看到牠都會尖叫，甚至退避三舍。近日，就有女網友分享，日前她和男友窩在房間，用嘴巴替男友「服務」時，突然出現一隻巨大蟑螂，她下意識尖叫，於是就不小心咬下去了，貼文也引起網友熱議。
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原PO在《Dcard》表示，昨晚和男友窩在房間看電視時，突然感覺來了，於是兩人準備翻雲覆雨，正當她在替男友「服務」，而男友也很享受時，突然看到一隻超大又有翅膀的蟑螂，  「我當時下意識動作想尖叫，卻忘記嘴裡還有男友的弟弟，於是我就咬了下去」。
▲嚇到的原PO下意識的咬下去，讓許多網友聽了頭皮發麻。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自
▲嚇到的原PO下意識的咬下去，讓許多網友聽了頭皮發麻。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
接下來就是一陣混亂，直到男友崩潰大吼「妳躲進去廁所把門關起來，我打死後再叫妳出來」，最後才結束這場鬧劇，這也讓原PO相當愧疚，「他現在還在睡，我要不要出去買專門擦弟弟的藥給他？有賣這種東西嗎？」 
許多男網友也紛紛嚇壞，「文字過於真實使人感到不適」、「聽說有咬斷的案例」、「妳描述的讓我頭皮發麻」、「這我真的笑不出來」、「滿難受的，光看文字敘述」、「他的疼痛感直接爆棚」、「看完之後我的下面隱隱作痛」、「我怎麼覺得下面突然痛痛的」、「也太恐怖了吧」。（編輯：許智超）
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