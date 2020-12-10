地震狂搖！他剛回國驚「旅館隔離中」怎逃？莊人祥回應了
地震狂搖！他剛回國驚「旅館隔離中」怎逃？莊人祥回應了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-10 22:36:49｜update2020-12-10 23:00:27
台灣東部海域今（10）日晚間9時19分發生芮氏規模6.7地震，最大震度4級，全台都十分有感，網友紛紛回報各地狀況，更有人透露自己剛從國外回來，目前仍在旅館隔離中，遇到大地震還不能去戶外躲避，讓他直呼到底「該怎麼辦？」引發熱議。
根據中央氣象局資料，地震震央位在宜蘭縣政府東方27.2公里，地震規模達到芮氏規模6.7、震源深度76.8公里，台北、新北、宜蘭、桃園、新竹、花蓮、南投、台中、苗栗、雲林、嘉義等地最大震度皆為4級。而有網友在PTT發文透露自己剛從國外回來，目前正在台北的旅館隔離中，遇到地震雖然想奪門而出，但還是忍住了，選擇「躲在角落瑟瑟發抖」，原PO不禁直呼遇到大地震還不能去戶外躲避，要跑不跑很尷尬。
網友則紛紛在底下留言回覆說，「推你保護國人的精神」、「移工出門8秒就被罰錢耶」、「還真的沒想過這問題」。而根據《ETtoday》報導，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，自行居家隔離中的民眾若遇到危急狀況可以逃跑，但一定要記得戴口罩，而若是在檢疫旅館隔離的民眾，則會由機構指揮官視情況指揮，民眾依照相關逃生SOP進行即可。（編輯：倪浩軒）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。