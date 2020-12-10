地牛大翻身！他曝「馬祖搖晃20秒」嚇傻：上次有感是921
地牛大翻身！他曝「馬祖搖晃20秒」嚇傻：上次有感是921
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-10 22:43:15｜update2020-12-10 23:32:50
台灣東部海域今（10）日21時19分發生芮氏規模6.7地震，北台灣最大震度達4級，全台都十分有感，對此，就有馬祖人感嘆，上次感覺到地震是921，這次居然輕搖超過20秒，讓他相當害怕，貼文也引起網友討論。
原PO在《PTT》表示，這次的地震竟然連馬祖都感覺到了，印象中馬祖上一次感覺到地震是台灣921，這也讓他忍不住吶喊「天祐台灣啊」。許多網友也紛紛回應，「輕搖超過20秒，第一個反應是，哇靠台灣一定超嚴重」、「馬祖也有，太扯了」、「這地震超級大的，快被嚇死」、「又是下雨天地震」、「這次地震也太廣了吧，居然連馬祖都有」、「真的被嚇到，直接拿手機衝出門欸」、「這次9點21分阿」。
不過根據連江縣消防局資料，其實馬祖地區在921地震後，民國95年、民國98年間均曾經發生有感地震，近年來像是2018年11月澎湖外海6.1地震，馬祖也是震度1級有感。（編輯：許智超）