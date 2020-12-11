阿姨狂喊「有地震」！隔天全台劇烈搖晃 神預言讓網驚呆
阿姨狂喊「有地震」！隔天全台劇烈搖晃 神預言讓網驚呆
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-11 00:03:43｜update2020-12-11 00:04:44
台灣東部海域在10日21時19分發生芮氏規模6.7地震，至於新北市最大震度達4級，目前尚無災情。對此，就有網友表示，9日騎車經過縣民大道一段時，曾遇到一名女騎士突然對周遭的人說「會有大地震」，當下聽了不以為意，沒想到真的發生了，讓他相當訝異。
根據中央氣象局資料，地震震央位在宜蘭縣政府東方27.2公里，地震規模達到芮氏規模6.7、震源深度76.8公里，台北、新北、宜蘭、桃園、新竹、花蓮、南投、台中、苗栗、雲林、嘉義等地最大震度皆為4級。原PO在《我是板橋人》表示，在9日遇到一名「阿姨騎士」，她說會發生大地震，沒想到10日晚上竟然真的發生大地震，令人嘖嘖稱奇，這也讓網友忍不住說，「妳妳妳！還會知道什麼！板橋人需要妳！」
許多網友也紛紛回應，「台北超大的，快被嚇死」、「這阿姨太強了吧」、「難道是炎P的粉絲」、「阿姨抽中預言家了」、「所以阿姨到底還知道什麼」、「阿姨也支持下雨地震說吧」、「新北真的很大」、「震到電視倒了，桌上水杯也倒了」。（編輯：許智超）