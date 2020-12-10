晃！地震有感來襲 網友再掀對「他」道歉潮：大哥沒有錯
晃！地震有感來襲 網友再掀對「他」道歉潮：大哥沒有錯
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-10 23:40:11｜ update 2020-12-10 23:40:43
▲今（10）日晚間發生芮氏規模6.7強震，近日雨勢連綿，網友再度驚嘆炎亞綸的「下雨地震說」。（圖／翻攝自「台灣迷因」臉書粉專）
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▲今（10）日晚間發生芮氏規模6.7強震，近日雨勢連綿，網友再度驚嘆炎亞綸的「下雨地震說」。（圖／翻攝自「台灣迷因」臉書粉專）
台灣東部海域今（10）日晚間9時19分發生芮氏規模6.7地震，最大震度4級，全台都十分有感，許多民眾都在臉書或IG上直呼嚇壞了。而由於近日全台雨勢連綿，就有網友再度想起藝人炎亞綸的「下雨地震說」，更搭配近期最夯動畫《鬼滅之刃》的梗，笑稱「大哥沒有錯」！
根據中央氣象局資料，地震震央位在宜蘭縣政府東方27.2公里，地震規模達到芮氏規模6.7、震源深度76.8公里，台北、新北、宜蘭、桃園、新竹、花蓮、南投、台中、苗栗、雲林、嘉義等地最大震度皆為4級。而台灣近日各地都是雨勢不斷，如今地震有感來襲，許多網友紛紛想起炎亞綸的「下雨地震說」，就有人在PTT直呼炎亞綸「真的先知」，其他網友也紛紛留言回覆說「炎P我服了」、「我真的錯了，真的只要下雨就地震」、「當初真不該笑他的，再次為自己無知道歉」、「你各位被炎P打臉幾次了」。
臉書粉專「台灣迷因」也用這個梗發出趣味圖文，笑翻的網友在底下留言說，「炎柱是對的」、「炎P的理論非常經得起考驗」、「大哥沒有輸」、「地質之呼吸」。 ▲台灣迷因粉專用炎亞綸的「下雨地震說」發文。（圖／翻攝自「台灣迷因」臉書粉專） 所謂「下雨地震說」是炎亞綸在2015年提出，認為下雨可能會造成地震，當初雖然受到網友訕笑，但後來有專家學者認為下雨確實有可能誘發地震，只是在台灣發生的機率較少。2016年國外期刊《地球與行星科學期刊》（Earth and Planetary Science Letters）也刊登了一篇研究雨水可能引發地震的報導，當時就造成網友群起向炎亞綸道歉的熱潮，炎亞綸也幽默回應「若非我當時的愚蠢，也不會讓大家持續關心這個議題...我只是偉大的發現裡一粒堆塔的沙粒而已」。（編輯：倪浩軒）
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