6.7強震憶當年！他「發文時間」超剛好　全場嚇爛：怕爆

台灣東部海域昨（10）日晚間9時19分發生芮氏規模6.7地震，最大震度達4級，屬於板塊隱沒造成地震，全台有感，之後凌晨2時15分又發生規模5.6地震，最大震度4級，嚇壞不少網友，對此，一名網友回憶起他當年對921的記憶，不過其他網友一看回文時間，紛紛傻眼直呼「帶賽」、「先知」、「怕爆」。

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該名男網友在PTT回「921大地震到底有多可怕阿？？」一文，表示921時，他家就在震央旁的中寮鄉，是全台灣受創密度最高的地方，1萬8千多人的小鄉，有180人死亡；全鄉總戶數4829戶，房屋全倒及半倒比率高達82％，而「中寮」兩字，在921過後十年內，只要他一提到自己家裡住在中寮，人們都會問他「阿你家有沒有怎樣」？

▲一名網友在PTT上回文。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO發出921當時災情圖片。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO發出921當時災情圖片。（圖／翻攝自PTT）