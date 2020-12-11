6.7強震憶當年！他「發文時間」超剛好　全場嚇爛：怕爆

台灣東部海域昨（10）日晚間9時19分發生芮氏規模6.7地震，最大震度達4級，屬於板塊隱沒造成地震，全台有感，之後凌晨2時15分又發生規模5.6地震，最大震度4級，嚇壞不少網友，對此，一名網友回憶起他當年對921的記憶，不過其他網友一看回文時間，紛紛傻眼直呼「帶賽」、「先知」、「怕爆」。
該名男網友在PTT回「921大地震到底有多可怕阿？？」一文，表示921時，他家就在震央旁的中寮鄉，是全台灣受創密度最高的地方，1萬8千多人的小鄉，有180人死亡；全鄉總戶數4829戶，房屋全倒及半倒比率高達82％，而「中寮」兩字，在921過後十年內，只要他一提到自己家裡住在中寮，人們都會問他「阿你家有沒有怎樣」？
後來原PO一家則是趁著地震沒了，趕快逃出門外，「一整晚都是地鳴與餘震，我們聚在一起，地震來了就互相牽手，一起祈禱」，等到天亮後發現停水停電，路邊也有許多人在哭喊，「我當時不知道，或許我的同學或朋友，可能都已經離我而去」。原PO一家不敢回家，聽廣播收音機得知已經有賑災部隊到國小分放食物，「印象很清楚是自助餐店的阿姨在做米苔目湯」。
後來他看著學校全倒、教室裂成碎片、教堂外全是屍體，死了一百多人，都蓋上了黑布。在921過世的亡靈，後來在中寮鄉的靈骨塔有一個碑室，寫滿了所有罹難者的名字，每年清明都會祭拜，「體驗過921大地震的人，永遠都忘不了那種絕望感，不管過多久，只要每每地震一來，那驚悚的回憶就會從腦海深處被喚醒，那天的景象永遠不會忘記，但也因為經歷過921，震度不達4級的地震，根本無感」。
文章一出，網友們一看發出時間為11日凌晨2時14分，正好在凌晨第二震2時15分的前一分鐘發出，紛紛留言直呼「怕爆」、「看到這篇，剛地震又搖了三下」、「先知」、「時機抓太好了吧....」、「帶賽」、「你回完文就震」、「剛發完就又震，這是巧合嗎？我不這麼認為」；另外，也有許多人表示，「住雲林，那地震真的會震醒，又大又久，然後連續上下震最恐怖」、「在嘉義都超大了，住中寮沒事真的上天眷顧，祝一生安穩」、「住中部災區，永遠不會忘記921」。（編輯：郭佩蓉）