6.7強震憶當年！他「發文時間」超剛好　全場嚇爛：怕爆

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6.7強震憶當年！他「發文時間」超剛好　全場嚇爛：怕爆

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-11 11:12:30｜update2020-12-11 11:14:50

▲昨（10）日晚間9時19分發生芮氏規模6.7強震，也有名網友在PTT回文，回憶當年921的情況，不過網友們一看發文時間，嚇呆直呼「怕爆」、「先知」。（示意圖／取自 pixabay ）
▲昨（10）日晚間9時19分發生芮氏規模6.7強震，也有名網友在PTT回文，回憶當年921的情況，不過網友們一看發文時間，嚇呆直呼「怕爆」、「先知」。（示意圖／取自 pixabay ）

台灣東部海域昨（10）日晚間9時19分發生芮氏規模6.7地震，最大震度達4級，屬於板塊隱沒造成地震，全台有感，之後凌晨2時15分又發生規模5.6地震，最大震度4級，嚇壞不少網友，對此，一名網友回憶起他當年對921的記憶，不過其他網友一看回文時間，紛紛傻眼直呼「帶賽」、「先知」、「怕爆」。

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該名男網友在PTT回「921大地震到底有多可怕阿？？」一文，表示921時，他家就在震央旁的中寮鄉，是全台灣受創密度最高的地方，1萬8千多人的小鄉，有180人死亡；全鄉總戶數4829戶，房屋全倒及半倒比率高達82％，而「中寮」兩字，在921過後十年內，只要他一提到自己家裡住在中寮，人們都會問他「阿你家有沒有怎樣」？

▲一名網友在PTT上回文。（圖／翻攝自PTT）
▲一名網友在PTT上回文。（圖／翻攝自PTT）
原PO提到，他家住在永平路上，「我們那一排房子都沒有倒塌，但是對面的一排則是全倒了」。當年原PO小學5年級，當天爸爸在喝酒，都說地震來的當時，把他的酒氣都給震醒了，連桌上的碗盤都瞬間被甩飛出去。原PO則是已經熟睡，但卻立刻被搖醒，媽媽急忙抱著他往外跑，但地震又來了，「我跟我媽躲在陽台，我媽把我抱在懷裡，一直唸著佛號」，而外面因為許多房子倒塌發出隆隆作響、砂石掉落聲不絕於耳，「那時我第一次產生了面對死亡的念頭」。

▲原PO發出921當時災情圖片。（圖／翻攝自PTT）
▲原PO發出921當時災情圖片。（圖／翻攝自PTT）
後來原PO一家則是趁著地震沒了，趕快逃出門外，「一整晚都是地鳴與餘震，我們聚在一起，地震來了就互相牽手，一起祈禱」，等到天亮後發現停水停電，路邊也有許多人在哭喊，「我當時不知道，或許我的同學或朋友，可能都已經離我而去」。原PO一家不敢回家，聽廣播收音機得知已經有賑災部隊到國小分放食物，「印象很清楚是自助餐店的阿姨在做米苔目湯」。

▲原PO發出921當時災情圖片。（圖／翻攝自PTT）
▲原PO發出921當時災情圖片。（圖／翻攝自PTT）
後來他看著學校全倒、教室裂成碎片、教堂外全是屍體，死了一百多人，都蓋上了黑布。在921過世的亡靈，後來在中寮鄉的靈骨塔有一個碑室，寫滿了所有罹難者的名字，每年清明都會祭拜，「體驗過921大地震的人，永遠都忘不了那種絕望感，不管過多久，只要每每地震一來，那驚悚的回憶就會從腦海深處被喚醒，那天的景象永遠不會忘記，但也因為經歷過921，震度不達4級的地震，根本無感」。

▲原PO發出921當時災情圖片。（圖／翻攝自PTT）
▲原PO發出921當時災情圖片。（圖／翻攝自PTT）
文章一出，網友們一看發出時間為11日凌晨2時14分，正好在凌晨第二震2時15分的前一分鐘發出，紛紛留言直呼「怕爆」、「看到這篇，剛地震又搖了三下」、「先知」、「時機抓太好了吧....」、「帶賽」、「你回完文就震」、「剛發完就又震，這是巧合嗎？我不這麼認為」；另外，也有許多人表示，「住雲林，那地震真的會震醒，又大又久，然後連續上下震最恐怖」、「在嘉義都超大了，住中寮沒事真的上天眷顧，祝一生安穩」、「住中部災區，永遠不會忘記921」。（編輯：郭佩蓉）
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