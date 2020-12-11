王浩宇開「賽德克巴萊」牛排玩笑！國民黨團批低級秀下限

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國民黨團書記長林奕華指出，如今國人反對含萊克多巴胺肉品，認為這是不好的東西，王浩宇卻這樣比擬，根本是在歧視原住民族之一的賽德克族。民進黨之前反萊牛，如今萊牛、萊豬全開放，身為民代不是對黨反映民意，卻是用戲謔的方式要民眾接受。林奕華反問，「蔡英文總統自稱有原住民血統，如今是否應譴責王浩宇？」王浩宇歧視原住民秀下限、沒底線，身為黨主席的蔡英文是不是該出來說幾句話。

藍委孔文吉表示，自己就是賽德克族，王浩宇怎麼可以將萊克多巴胺和賽德克巴萊相提並論亂開玩笑？他強烈譴責王浩宇，要王對賽德克族公開道歉，不要無聊當有趣，否則他會率族人前往王浩宇在桃園中壢的服務處丟雞蛋抗議。蔡英文2016年8月在總統府開記者會向原住民道歉，還做出承諾，但是沒幾項有做到？民進黨立委還紛紛阻撓他提出的反族群歧視法，請蔡總統趕快通過反族群歧視法。

原住民藍委鄭天財指出，魏德聖導演拍攝電影「賽德克巴萊」後，許多國人都知道賽德克巴萊當初抗日是為了捍衛自己部落、自己民族，以王浩宇擅長網路操作不可能不知道。賽德克巴萊在族語中的意思是「真正的人」，王浩宇那句話翻譯起來就是「牛肉裡面有真正的人嗎？」鄭天財認為這樣當然是歧視，上屆立法院他和孔文吉就提出反族群歧視法，但是民進黨政府與黨團一直不同意，入出國及移民法62條都明定外國人來台居住不得有種族國籍歧視，且有罰則，但是立法保護原住民不受歧視，卻被民進黨反對，難怪王浩宇會發表歧視原住民言論，蔡英文與王浩宇應該道歉。

李德維質疑，王浩宇明明就是「以牛來圍豬」，用低級玩笑來開原住民玩笑，民進黨主席蔡英文有必要出來說清楚、講明白，民進黨是歧視原住民、抱持漢人沙文主義的政黨嗎？李德維呼籲，民進黨也有兩位原住民立委陳瑩和伍麗華，她們也應該對王浩宇歧視原住民言論表態。李德維表示，如果王浩宇還是不道歉、不尊重原住民同胞，呼籲所有中壢地區選民明年1月16日出門投罷免票將王浩宇下架。

針對藍營要求王浩宇倒歉，民進黨立委陳亭妃稍後受訪表示，王浩宇應該出面回答臉書上的口誤或是筆誤來說明，但是也不希望國民黨開記者會就這議題強加論述，對原住民造成二次傷害。