女問「遠距離戀愛」超花錢？男友狂喊AA 真相卻超反轉
女問「遠距離戀愛」超花錢？男友狂喊AA 真相卻超反轉
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-11 13:04:53
許多人認為情侶穩定交往後可以同居，不僅能培養感情，一起生活以外，也能將對方私底下不為人知的一面全部摸透。近日就有名女網友在網路上表示疑惑，「遠距離戀愛是不是真的超級花錢？」她的男友更是狂喊「要AA」，但當原PO說完相處的過程後，網友們卻超反轉的力挺原PO，引起熱議。
這位網友在臉書社團《Zuvio 校園》中PO出一篇「遠距離都這麼花錢的嗎...」的文章表示，「想知道如果是一南一北的遠距情侶，通常都會花多少錢在見面，我一個月都要花到三千到四千，真的是覺得負擔有點大，才交往三個多月就花1萬多塊真的是正常的嗎...？」原PO更接著指出，「我交男友前買幾百塊的東西都會想很久捨不得，但現在交男友後，存款一直在減少，看了就很焦慮，常常覺得被壓的喘不過氣， 主要花錢的部分不外乎就是車票還有住宿費」。原PO更接著說「男友來找我的話，都會要我平分旅館錢，或幫他全出」，這讓原PO有「花錢買罪受的感覺」，更最讓原PO過意不去的是，她男友平常狂喊要「AA制」，但到原PO出錢的時候，「卻又突然很可以了，連客氣一下都不會...」，讓原PO覺得「跟以往和男生相處的經歷差很多...」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。網友們紛紛表示「妳沒太小氣，明明就是妳那個男友太過小氣了」、「這不協調好一定是大問題，尤其是這種占人便宜的人，該不該交往自己想一想吧，要AA還雙標，女性不能認同」、「談談看，不然建議分手，畢竟很多情侶都會因為觀念的問題分手，只是遲早的問題，你越晚分，等於你虧的錢越多」、「如果兩人在金錢的觀念，無法溝通、理解，及相互做出讓步的話，妳們的未來就是徒有『愛』的虛名的空殼而已。祝妳早點脫離死循環」。（編輯：王柏文）