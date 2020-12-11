股市夯炸！他驚「大學生也在討論」 內行秒吐1致命關鍵
股市夯炸！他驚「大學生也在討論」 內行秒吐1致命關鍵
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-11 13:59:00
購買股票雖並非穩賺的投資，其波動和龐大的股價市場，仍吸引許多股迷躍躍欲試。近日就有網友在PTT八卦版提到，最近常常聽到大家討論股票，甚至是大學生也在討論，有股風潮吹起的感覺，不禁好奇詢問「現在是全民買股票的時代了嗎？」貼文立刻引發熱議，卻有內行網友點出「一關鍵」要注意。
原PO表示，跟幾個長輩朋友聚餐，突然聽到討論股票公司客戶來拜訪，也聽到他們跟老闆討論股票，並稱「老人同事也在問有沒有買股票，早上買早餐也聽到好像是大學生的在討論買股票，到網路上也發現水管多了一些講股票的YouTuber」。原PO不禁好奇詢問廣大鄉民「記得以前都沒有聽到這麼多討論股票的，隱約有股風潮吹起的感覺，現在是全民買股票的時代了嗎？各位鄉民有投資了嗎？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「你現在才買應該來不及了」、「泡泡破掉前都是大賺啊」、「每天創新高，當然是一種話題啊，怎麼可能忽略」；但也有網友提醒「擦鞋童理論」、「股票沒有一定」、「這種時候越要小心」、「高點要到了」。不過，最後也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：賴詠璿）