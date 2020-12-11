告別中天52台　時力：媒體改革應繼續前進

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白卿芬指出，從反媒體壟斷運動開始，社會各界無不希望能盡快通過《反媒體壟斷法》，經由立法讓媒金分離，避免媒體過度集中在少數人或財團的手上，造成媒體報導不公，妨礙多元聲音。立法院在第八屆時各政黨就有提出不同版本，第九屆時代力量也大聲疾呼，但是立法院遲遲不願意排審，而行政院版的《媒體多元維護與壟斷防制法》草案也自第九屆最後一個會期提出後，就再也沒有聲音。
白卿芬表示，面對媒體的快速發展及變化，立法進度卻非常緩慢，讓人憂心，特別是網路媒體逐漸改變媒體生態市場。而在國外，如美國與澳洲，已正視網路廣告少數集中的現象，近幾個月正式將網路廣告視為反媒體壟斷重要的一環，避免讓網路廣告被少數人操縱，進而干擾媒體的公平競爭。她強調，保障獨立非營利媒體、社區媒體等非主流媒體的發展，這也會在網路媒體世代，成為反媒體壟斷、真正維護多元發展的重要力量。
時力立院黨團總召邱顯智委員表示，在立法院第9屆期間，前文化部長鄭麗君便提出《公共媒體法》，但本屆卻尚未提出，呼籲行政院盡快將法案送至立法院進行審查，我們也贊成《公共媒體法》能夠盡快通過。邱顯智認為，公共媒體經費長期不足的問題也應一併處理，配合《文化基本法》的訂定，希望以文化基金挹注公媒基金會的營運，提供其長期穩定發展的財源，以增加公媒基金會營運的動能並能夠健全發展。
邱顯智強調，應建立課責機制，落實公共媒體問責和增進公共參與，除了現有行政和立法的監督之外，也應該有相關規定，讓公共媒體的發展能夠符合外界期待。另外也應比照NHK或BBC，台灣應有公共新聞頻道，以促進多元環境，增定服務頻道專章並擴大服務功能，較能確保頻道的專業性和獨立性。
時力黨主席陳椒華表示，我國在媒體規範和管理上，仍欠缺一套完整制度及法規。而相關法規如《網際網路視聽服務管理法》草案已送出行政院，希望能夠盡快啟動修法程序。目前媒體匯流以成常態，然而現階段無論是廣電三法，或研議中的《網際網路視聽服務管理法》草案，都是將不同媒體放在不同的管制位置。此情況導致若業者是提供跨媒體服務，在法令上往往有所限制。
陳椒華舉歐盟為例，歐盟早已注意到「媒體匯流」的現象，已提出並修正《視聽媒體服務指令》，將網路媒體等新興媒體，與傳統廣電媒體，納入相同管制。時代力量將訂定符合我國國情、如歐盟所訂定之視聽媒體服務指令，列為中長期努力的目標，也要求政府應提前有所因應，訂出相關法規。陳椒華最後強調，反媒體壟斷是時代力量創黨至今堅持的理念，希望能透過完整的法令訂定，建立媒體市場的穩定秩序，對於我國媒體的長遠發展，會有相當的助益。