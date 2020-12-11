爸媽留6間房！兒當包租公揭「辛苦面」 網怒轟：太貪心
爸媽留6間房！兒當包租公揭「辛苦面」 網怒轟：太貪心
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-11 15:08:38
兼職包租公也有許多煩惱？一名男網友就分享，父母在雙北有6間房收租，近期覺得年紀大了想交班，將簽約、收租金等事務交付兒子處理，其中的「辛苦點」曝光後也掀起網友討論。
一名男網友在《Dcard》上分享，自己白天忙工作，下班後則都忙於處理六間房的租賃事務，但有不少惱人狀況也讓他忍不住上網抱怨多種困擾，第一點「房客不按時繳房租，總要三催四請，明明就是約好月底繳，有那麼難記嗎」；第二點「LINE會整天一直跳訊息」；第三點「房客是生活白癡」，燈泡不會換、電熱水器不會換電池；第四點「生活習慣不好」，曾遇過衛生棉丟馬桶塞住，退租髒得要命，東西也不愛惜。原PO繼續盤點，第五點、「愛殺價，最常聽到就是我學生，能不能便宜一點」，心軟減價，結果租客卻不懂得感恩，環境不照顧好，還要收拾爛攤；第六點、「房客想報稅」，若這樣依原PO所得就要繳交更多稅，「我要怎麼讓你報稅，將心比心好嗎？路邊攤一堆都沒報稅了，我小小房東要繳多少稅」；第七、「租賃契約不看清楚」，房客要提早解約，卻想拗回訂金；第八、「常忘記帶鑰匙」，送鑰匙送到煩躁，最後改裝密碼鎖。
原PO最後總結，遇過形形色色的租客後，未來將拒租給學生，偏向租給男客居多，主因他們比女生還愛乾淨，「點燈壞了也會自己處理，獨立自主能力高，按時繳交房租」。貼文曝光後也掀起討論，更有網友在留言反嗆，「報稅是義務，還這麼理直氣壯，我們家房子出租都有按時報稅，不覺得這個有什麼」、「提早退租的部分，你合約寫再多，法規規定最多就是扣一個月，剩下一個月乖乖還人家吧，不然交惡被檢舉逃漏稅損失更大」、「繳稅本來就是應該的吧，賺那麼多還不想繳稅不覺得太貪心嗎」。（編輯：潘毅）