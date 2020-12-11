爸媽留6間房！兒當包租公揭「辛苦面」　網怒轟：太貪心

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

爸媽留6間房！兒當包租公揭「辛苦面」　網怒轟：太貪心

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-11 15:08:38

▲日前一篇特殊招租文，引發全台熱議。（圖／翻攝Pixabay）
▲兼職包租公也有許多煩惱？一名男網友就分享其中辛酸，意外掀起爭論。（圖／翻攝Pixabay）
兼職包租公也有許多煩惱？一名男網友就分享，父母在雙北有6間房收租，近期覺得年紀大了想交班，將簽約、收租金等事務交付兒子處理，其中的「辛苦點」曝光後也掀起網友討論。
我是廣告 請繼續往下閱讀
一名男網友在《Dcard》上分享，自己白天忙工作，下班後則都忙於處理六間房的租賃事務，但有不少惱人狀況也讓他忍不住上網抱怨多種困擾，第一點「房客不按時繳房租，總要三催四請，明明就是約好月底繳，有那麼難記嗎」；第二點「LINE會整天一直跳訊息」；第三點「房客是生活白癡」，燈泡不會換、電熱水器不會換電池；第四點「生活習慣不好」，曾遇過衛生棉丟馬桶塞住，退租髒得要命，東西也不愛惜。
▲一名男網友就分享，自己繼承父母在雙北有6間房收租的生活遭遇。（圖／翻攝《Dcard》）
▲一名男網友分享，自己繼承父母在雙北有6間房收租的生活。（圖／翻攝《Dcard》）
原PO繼續盤點，第五點、「愛殺價，最常聽到就是我學生，能不能便宜一點」，心軟減價，結果租客卻不懂得感恩，環境不照顧好，還要收拾爛攤；第六點、「房客想報稅」，若這樣依原PO所得就要繳交更多稅，「我要怎麼讓你報稅，將心比心好嗎？路邊攤一堆都沒報稅了，我小小房東要繳多少稅」；第七、「租賃契約不看清楚」，房客要提早解約，卻想拗回訂金；第八、「常忘記帶鑰匙」，送鑰匙送到煩躁，最後改裝密碼鎖。

原PO最後總結，遇過形形色色的租客後，未來將拒租給學生，偏向租給男客居多，主因他們比女生還愛乾淨，「點燈壞了也會自己處理，獨立自主能力高，按時繳交房租」。
貼文曝光後也掀起討論，更有網友在留言反嗆，「報稅是義務，還這麼理直氣壯，我們家房子出租都有按時報稅，不覺得這個有什麼」、「提早退租的部分，你合約寫再多，法規規定最多就是扣一個月，剩下一個月乖乖還人家吧，不然交惡被檢舉逃漏稅損失更大」、「繳稅本來就是應該的吧，賺那麼多還不想繳稅不覺得太貪心嗎」。（編輯：潘毅）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

近期移工確診病例激增，您覺得需要先暫停移工來台嗎？

近期移工確診病例激增，您覺得需要先暫停移工來台嗎？

繼續作答
您贊成未來人工流產不在需要經過配偶同意？

您贊成未來人工流產不在需要經過配偶同意？

繼續作答
2020進入尾聲　10大頭條哪個最震撼？

2020進入尾聲　10大頭條哪個最震撼？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀